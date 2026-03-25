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Directivo de Alianza rotundo sobre denuncia de Universitario contra Guerrero y Garcés: "Leo..."
Tito Ordoñez, delegado de Alianza Lima, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre la denuncia de Universitario de Deportes contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés por infracciones del 2025.
Universitario de Deportes presentó un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, futbolistas de Alianza Lima, por infracciones del campeonato realizado en 2025. Ante esto, Tito Ordoñez, delegado del equipo blanquiazul, salió a la palestra para expresar su opinión contundente sobre esta situación polémica.
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Tito Ordoñez, directivo de Alianza Lima, dio fuerte comentario sobre denuncia de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés
Ordoñez utilizó sus redes sociales para responder a Universitario por la denuncia impuesta ante la Comisión Disciplinaria por faltas cometidas por Guerrero y Garcés en la Liga 1 de la temporada 2025.
Para el delegado institucional de Alianza Lima, las acusaciones del cuadro merengue deben desestimarse, ya que se refieren a denuncias del campeonato pasado y según las reglas establecidas en el Reglamento de Justicia Deportiva de la Liga 1 2026, todo reclamo debe realizarse de inmediato.
Renzo Garcés y Paolo Guerrero, futbolistas de Alianza Lima, fueron denunciados ante la Comisión Disciplinaria por Universitario
Asimismo, pidió a los medios deportivos peruanos tener en cuenta esta normativa, ya que la Comisión Disciplinaria podría anular esta denuncia por no haber sido realizada de manera inmediata la supuesta infracción.
“Leo en medios de comunicación denuncias por supuestas infracciones ocurridas en el Campeonato 2025. Es importante señalar que el Reglamento Único de Justicia Deportiva menciona la obligación de informar de inmediato cualquier infracción o intento. No parece que la comunicación haya sido inmediata", afirmó.
¿Qué reclamó Universitario ante la Comisión Disciplinaria contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés?
Cabe mencionar que Universitario de Deportes presentó una denuncia formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés por infracciones ocurridas en el campeonato del 2025.
Por el lado del delantero, la directiva crema menciona que se debe castigar por sus gestos en el Estadio Nacional contra Sporting Cristal y por parte del defensor, debería ser sancionado debido a que ingresó a la Zona 1 en Matute cuando estaba suspendido ante Deportivo Garcilaso.
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