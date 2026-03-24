Elejalder Godos arremetió contra Menezes por convocatoria de jugador de Alianza: "Cruzó la raya"

La lista de convocados de la selección peruana sigue dando de qué hablar. Tras conocerse que Mano Menezes ha convocado a diversos jugadores y ha dejado fuera a algunos como Piero Quispe, muchos hinchas de la Bicolor han tenido opiniones divididas al respecto. En este contexto, uno de los que se pronunció fue el periodista deportivo Elejalder Godos, en una reciente entrevista para ‘Tiempo Muerto’.

Godos no dudó en cuestionar a Menezes por incluir a Jairo Vélez, actual jugador de Alianza Lima, quien, tras sus buenas actuaciones, se ganó un puesto en la nómina para los amistosos contra Senegal y Honduras. Sin embargo, el periodista tuvo una tajante opinión sobre esta decisión.

Elejarder Godos criticó convocatoria de Jairo Vélez

El periodista cuestionó que Vélez juegue por Perú, señalando que el documento vale más que tener la nacionalidad desde nacimiento.

"Ustedes dicen muy bien Jairo Vélez, ¿un ecuatoriano va a jugar por Perú? ¿Ósea el documento vale más? Que dolor de cabeza. ¿Qué jugador argentino nacionalizado inglés ha jugado por Inglaterra? La verdad a lo que hemos llegado señores", empezó diciendo.

"Mano Menezes ya cruzó la raya roja. Vélez es un no nacido en Perú. Si lo abres tiene sangre ecuatoriana. Si hay una guerra, ¿a quién va a defender? No pues. El tipo encima tiene 30 años, ¿Cómo va a ser el '10' de la selección?", complementó el periodista deportivo.

¿Cuándo juegan Perú vs Senegal?

El encuentro entre Perú y Senegal se disputará el sábado 28 de marzo en el Stade de France, recinto situado en la ciudad de París. Tras este compromiso, la ‘Bicolor’ se medirá ante Honduras en un partido que se jugará en Madrid.

¿A qué hora juega Perú vs Senegal?

En Perú, el duelo entre la Blanquirroja y la selección africana comenzará a las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, aquí tienes una guía de horarios para que no te pierdas este encuentro.

