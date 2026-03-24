Mano Menezes tomó una radical medida previo al amistoso entre Perú vs. Senegal: “Quiere…”

Faltan pocos días para el enfrentamiento entre Perú y Senegal, que se disputará este sábado 28 de marzo en el Stade de France (Francia). No obstante, se conoció que Mano Menezes tomó una decisión radical respecto a los jugadores convocados para los amistosos de la fecha FIFA.

El entrenador brasileño comunicó a los jugadores de la nómina que todos tendrán minutos en los amistosos contra Senegal y Honduras, según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Max.

Mano Menezes tomó una radical medida previo al amistoso de Perú

De acuerdo a la información proporcionada por el periodista, ninguno de los jugadores se quedará sin jugar, por lo que la intención de Menezes sería verlos a todos para saber sus capacidades.

“Primero que me han contado y la primera información es que Menezes les ha dicho a los jugadores aquí y seguramente con los que se integre allá les va a comentar, es que todos van a jugar en los dos partidos, todos van a tener minutos, ninguno se va a quedar sin jugar, todos van a jugar y esa era una de las premisas porque Menezes quería hacer una lista corta para que todos jueguen y nadie se igual, quiere ver a todos, quiere aprovechar al máximo”.

Además, dio a conocer que es posible que haya cambios en cómo formaría la Bicolor. “La posible alineación que hay dos escenarios son con sistemas 4-2-3-1 y 4-4-2, pero. Eran algunas cosas importantes, no. Ayer hablamos”.

Video: L1 Max

Lista completa de convocados de Mano Menezes a la selección peruana

Mano Menezes convocó a veinticinco futbolistas para los amistosos frente a Senegal y Honduras, 13 provenientes del torneo local y 12 que juegan en el extranjero. No obstante, en los últimos días se confirmó que Renzo Garcés quedará fuera por lesión.

Arqueros : Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario)

: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) Defensas : Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Martín Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga)

: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Martín Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) Mediocampistas : Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (Liga de Quito), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (Liga de Quito), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) Delanteros: Adrián Ugarriza (Kyriat Shmona), Álex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

¿Dónde ver Perú vs Senegal?

El amistoso entre Perú y Senegal, correspondiente a la fecha FIFA de marzo 2026, se transmitirá por América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD en cable).