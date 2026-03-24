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Mano Menezes tomó una radical medida previo al amistoso entre Perú vs. Senegal: “Quiere…”
El entrenador de la selección peruana sorprendió al tomar una medida radical antes del enfrentamiento contra Senegal, programado para este sábado 28 de marzo.
Faltan pocos días para el enfrentamiento entre Perú y Senegal, que se disputará este sábado 28 de marzo en el Stade de France (Francia). No obstante, se conoció que Mano Menezes tomó una decisión radical respecto a los jugadores convocados para los amistosos de la fecha FIFA.
El entrenador brasileño comunicó a los jugadores de la nómina que todos tendrán minutos en los amistosos contra Senegal y Honduras, según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Max.
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Mano Menezes tomó una radical medida previo al amistoso de Perú
De acuerdo a la información proporcionada por el periodista, ninguno de los jugadores se quedará sin jugar, por lo que la intención de Menezes sería verlos a todos para saber sus capacidades.
“Primero que me han contado y la primera información es que Menezes les ha dicho a los jugadores aquí y seguramente con los que se integre allá les va a comentar, es que todos van a jugar en los dos partidos, todos van a tener minutos, ninguno se va a quedar sin jugar, todos van a jugar y esa era una de las premisas porque Menezes quería hacer una lista corta para que todos jueguen y nadie se igual, quiere ver a todos, quiere aprovechar al máximo”.
Además, dio a conocer que es posible que haya cambios en cómo formaría la Bicolor. “La posible alineación que hay dos escenarios son con sistemas 4-2-3-1 y 4-4-2, pero. Eran algunas cosas importantes, no. Ayer hablamos”.
Video: L1 Max
Lista completa de convocados de Mano Menezes a la selección peruana
Mano Menezes convocó a veinticinco futbolistas para los amistosos frente a Senegal y Honduras, 13 provenientes del torneo local y 12 que juegan en el extranjero. No obstante, en los últimos días se confirmó que Renzo Garcés quedará fuera por lesión.
- Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario)
- Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Martín Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga)
- Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (Liga de Quito), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
- Delanteros: Adrián Ugarriza (Kyriat Shmona), Álex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).
¿Dónde ver Perú vs Senegal?
El amistoso entre Perú y Senegal, correspondiente a la fecha FIFA de marzo 2026, se transmitirá por América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD en cable).
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