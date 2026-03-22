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Canal confirmado para ver Perú vs. Senegal, partido amistoso que marcará el debut de Mano Menezes

Se confirmó el canal que transmitirá EN VIVO el partido amistoso entre Perú vs. Senegal que marcará el debut de Mano Menezes como DT de la bicolor.

Jesús Yupanqui
Canal para ver el partido amistoso entre Perú vs. Senegal.
Canal para ver el partido amistoso entre Perú vs. Senegal. | FOTO: AFP
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Perú se medirá contra Senegal este sábado 28 de marzo en Stade de Francia. Este partido amistoso marcará el debut de Mano Menezes como entrenador de la bicolor. El estratega brasileño sorprendió con su lista de convocados y aseguró que iniciará una nueva etapa en el combinado patrio, donde el objetivo es ampliar el universo de jugadores.

Mano Menezes recupera a extranjero para amistosos.

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Canal confirmado para ver Perú vs. Senegal

Mediante sus redes sociales, Movistar Deportes confirmó que transmitirá EN VIVO desde Francia el partido amistoso entre Perú y Senegal.

La transmisión de Movistar Deportes empezará a las 10.30 a. m. para que los hinchas de la bicolor puedan seguir todas las novedades de la previa del compromiso.

¿Cómo ver Movistar Deportes en Perú?

Para ver Movistar Deportes, el amistoso entre Perú vs. Senegal, debes sintonizar los siguientes canales:

  • Canal 03 (sin HD)
  • Canal 703 (con HD)

Es importante señalar que Movistar Deportes es un canal exclusivo de Movistar TV.

¿A qué hora juega Perú vs. Senegal?

El amistoso entre Perú vs. Senegal está pactado para iniciar a las 11.00 a. m. (en territorio nacional).

Sadio Mané no fue convocado

La destacada figura de Senegal es Sadio Mané. Sin embargo, el entrenador Pape Thiaw decidió darle descanso al atacante y no lo convocó para los amistosos ante Perú y Gambia.

Los ‘Leones’ atraviesan un complicado momento porque la Confederación Africana de Fútbol decidió sancionarlos con quitarles el título de la Copa Africana de Naciones por abandonar el campo de juego durante 15 minutos durante la final del campeonato.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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