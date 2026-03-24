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La exorbitante diferencia de planteles entre Perú y Senegal previo al amistoso
Este sábado 28 de marzo, Perú se enfrentará a Senegal en un amistoso por fecha FIFA. Sin embargo, sorprende la abismal diferencia entre los planteles de ambos equipos.
Este sábado 28 de marzo se llevará a cabo el primer partido de la era Mano Menezes al mando de la selección peruana, cuando enfrente a Senegal, considerado uno de los equipos más fuertes de África y actualmente ubicado en el top 15 del ranking FIFA.
No obstante, para este encuentro, el conjunto senegalés llega con grandes figuras de alto valor en el mercado, mientras que la ‘bicolor’ no cuenta con ningún jugador que supere los cinco millones de euros. Por ello, el valor colectivo del equipo africano podría ser más de 15 veces superior al de Perú.
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La exorbitante diferencia de planteles entre Perú y Senegal
De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, la selección peruana tiene un valor de 27,654 millones de euros, siendo sus jugadores más caros Erick Noriega y Oliver Sonne. La diferencia es abismal en comparación con la plantilla de Senegal, ya que un solo jugador supera el valor total de la selección peruana.
Valor de Perú. Foto: Tranfermarkt
Por su parte, los “Leones de Teranga” tienen un valor total de 456,8 millones de euros, y su jugador más cotizado es Iliman Ndiaye, extremo del Everton, tasado en 50 millones.
Valor de Senegal. Foto: Tranfermarkt
Entre los jugadores senegaleses cuyo valor individual supera al de toda la convocatoria de Mano Menezes se encuentran el lateral El Hadji Malick Diouf (28 millones), los mediocampistas Lamine Camara (30 millones), Habib Diarra (32 millones), Pape Matar Sarr (32 millones) y Pape Gueye (40 millones), así como los extremos Assane Diao (30 millones) e Ismaïla Sarr (35 millones) y el delantero Nicolas Jackson (40 millones).
¿Cuándo juega Perú vs Senegal?
El duelo amistoso entre ambas selecciones se jugará este sábado 28 de marzo desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Stade de France, en París.
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