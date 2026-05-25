Jugador de Tolima da rotundo mensaje tras ser consultado por Universitario: "No sabemos nada de eso"

Deportes Tolima llegó a la capital limeña para afrontar su partido ante Universitario por la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los colombianos llegan golpeados tras ser eliminados del Torneo Apertura de la Liga BetPlay, por lo que buscarán levantar cabeza en el encuentro ante los merengues.

En medio de lo que fue el arribo del elenco vinotinto y oro al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, uno de los jugadores interrogados por la prensa fue Kelvin Flórez. El atacante de Tolima se refirió al duelo ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate, donde se juegan la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Más allá de este compromiso, Flórez se mostró sorprendido ante la consulta sobre el presente de Universitario en el fútbol peruano. Escuchó que Héctor Cúper era el nuevo DT de los merengues, por lo que fue sincero ante la prensa y dejó en claro que no estaban al tanto de esta incorporación en el actual tricampeón del balompié nacional.

“Motivados para este partido. Es importante para ellos como para nosotros. Tenemos esta linda oportunidad y venimos por ello. Hay desgaste del equipo, pero se ha sabido gestionar. ¿Del Monumental? Es un estadio importante, con historia. Veremos a ver qué pasa. Venimos con la mentalidad de ganar. ¿Sobre el nuevo DT de la U? La verdad, no sabemos nada de eso“, declaró Kelvin Flórez a Jax Latin Media.

(VIDEO: Jax Latin Media)

¿A qué hora juega Universitario vs. Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026?

El duelo entre Universitario y Deportes Tolima se disputa este martes 26 de mayo en el Estadio Monumental a partir de las 19.30 horas locales (00.30 horas GMT).