Integrante de Honduras comparó a Perú con selección de la Concacaf: "Sería como..."

Dentro de poco la selección peruana afrontará un partido amistoso ante su similar de Honduras, por la fecha FIFA de marzo. En ese sentido, el gerente general de la escuadra centroamericana, Luis Brevé, sorprendió con sus declaraciones debido a que comparó a la Blanquirroja con otro equipo de la Concacaf, aunque no necesariamente con las potencias como México o Canadá.

Como sabemos, el próximo martes 31 de marzo el combinado dirigido por Mano Menezes enfrentará a la ‘H’ en el Estadio Municipal de Butarque, ubicado en la ciudad de Leganés, España. En esa línea, uno de los integrantes de nuestro oponente decidió brindar declaraciones para el programa Estudio Fútbol de A Presión, en YouTube, donde comentó cómo analizan el partido que tendrán frente al conjunto incaico.

“Para nosotros es un proceso nuevo y este será el primer partido que tendrá (su comando técnico). Sabemos que Perú es un buen rival. Creo que es un partido atractivo, creo que es un rival competitivo de Conmebol. Como tenían un amistoso en Francia, nos sale bien jugar ese partido”, precisó Luis Brevé, dejando claro que se encuentra emocionado por el encuentro ante la selección peruana.

“Si hay una comparación, creo que sería algo como Costa Rica. Sabemos que es una selección competitiva, pero no se les ha dado la clasificación al Mundial. Perú siempre tiene figuras, aunque ahora está en un recambio generacional. Sabemos que André Carrillo es un jugador peligroso, Gallese se mantiene como uno de los líderes. Perú es algo similar a Honduras, porque es la oportunidad de que los jóvenes se puedan ganar un puesto”, agregó el gerente de ‘Los Catrachos’.

Perú vs. Honduras: hora y dónde ver el partido

El próximo martes 31 de marzo se enfrentarán las selecciones de Perú y Honduras desde las 13.00 horas de Lima. Asimismo, la transmisión del partido estará a cargo de Movistar Deportes a nivel nacional, el cual podrás sintonizar en los canales 03 (sin HD) y 703 (en HD). Además, podrás ver el duelo totalmente online vía Movistar Play si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.