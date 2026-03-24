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Vélez responde a las críticas tras decidir jugar por Perú siendo ecuatoriano: "La gente..."

Jairo Vélez nació en Ecuador, pero ahora defenderá a la selección peruana tras ser convocado por Mano Menezes. ¿Qué dijo el jugador de Alianza Lima respecto a las críticas?

Wilfredo Inostroza
Jairo Vélez responde a críticas tras decidir jugar por la selección peruana
Jairo Vélez responde a críticas tras decidir jugar por la selección peruana | Foto: Conmebol | L1 MAX
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Una de las principales novedades en la convocatoria de la selección peruana fue el llamado Jairo Vélez, quien culminó con exito sus gestiones de cambio de federación y ya puede defender a la ‘Bicolor’. Sin embargo, han surgido varias críticas por supuestamente quitarle espacio a un elemento nacido en en el país. ¿Qué dijo al respecto el talentoso futbolista?

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El actual jugador de Alianza Lima asegura que prefiere hacer caso omiso a este tipo de comentarios y sostiene que se entregará al máximo por defender la camiseta blanquirroja en estos amistosos ante Senegal y Honduras.

“Si yo estoy aquí, qué te puedo decir. Siempre la gente saca muchas cosas, yo personalmente trato de no ver. Yo estoy seguro de lo que hago, de dónde estoy y eso es lo más importante. Estoy muy contento, muy feliz y voy a darlo todo por el Perú", dijo el jugador nacido en Ecuador.

Video: Entre Bolas.

Cabe señalar que Vélez concretó su nacionalización en septiembre del 2024 y luego debió tramitar su cambio de federación ante la FIFA, porque el jugador había defendido a la selección ecuatoriana en un Sudamericano Sub 20 del 2015, donde jugó cuatro encuentros.

Recordemos que el jugador llegó a tierras peruanas para jugar en la Universidad San Martín durante la temporada 2017, además también jugó por César Vallejo, club donde jugó cinco temporadas (2020-2024). Finalmente, antes de llegar a Matute jugó un año en Universitario, con el que se coronó campeón nacional 2025.

Jairo Vélez y sus números en Alianza Lima

El llamado a la selección peruana para Jairo Vélez llegó tras sus buenas actuaciones con Alianza Lima, donde ha sumado 10 partidos (8 en Liga 1 y 2 por Copa Libertadores) y suma un gol, además de dos asistencias.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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