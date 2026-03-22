Jairo Vélez dio impactante mensaje por continuidad de Pablo Guede: "No está todo como antes"

Alianza Lima logró una valiosa victoria por 2-0 ante Juan Pablo II en la fecha 8 y sigue como uno de los líderes del Torneo Apertura 2026. Este partido estuvo lleno de controversia, luego de que Pablo Guede estuviera cerca de dejar al club para tomar las riendas de San Lorenzo. Ante ello, Jairo Vélez sorprendió al referirse ante este fichaje fallido.

Jairo Vélez dio impactante mensaje por continuidad de Pablo Guede

Luego del partido en Matute, Jairo Vélez compareció en zona mixta ante la prensa y fue consultado por su opinión tras confirmarse la continuidad de Pablo Guede como DT de Alianza Lima. El volante sorprendió con un mensaje que, en un primer momento, fue interpretado como una crítica.

No obstante, es importante señalar que se trató de un mensaje con tono optimista. El futbolista nacido en Ecuador valoró la permanencia del técnico en el cargo y remarcó que, bajo su dirección, el equipo ha mostrado una mejora respecto al inicio de la temporada, dejando entrever que “no está todo como antes”.

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"No sé muy bien del tema (oferta de San Lorenzo a Pablo Guede), solo los rumores al igual que todos. Esto es fútbol y hay que seguir hacia adelante. No sé si está todo como antes, creo que estamos mejor que al principio. Vamos de menos a más y eso es bueno", manifestó.

Jairo Vélez se refirió al clásico ante Universitario

De igual forma, Jairo Vélez opinó sobre cómo llegan los blanquiazules al próximo clásico ante Universitario, valorando la victoria que les permite estar en lo alto de la tabla. No obstante, señaló que en los próximos días recién planificarán su visita al eterno rival.

"Siempre es importante estar arriba, ahora hay una para, tenemos unos días de descanso y luego ya nos metemos de lleno para el siguiente partido", aseveró.