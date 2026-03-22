Guerrero dio contundente calificativo a Pablo Guede tras quedarse en Alianza: "Esa decisión..."

Pablo Guede estuvo muy cerca de firmar por San Lorenzo, pero una complicación en la operación habría interrumpido su nuevo destino. En ese sentido, Paolo Guerrero rompió su silencio y salió a aclarar cómo vivió el vestuario la posible salida del entrenador al fútbol argentino antes del partido ante Juan Pablo II.

En medio del objetivo de Alianza Lima que es ganar el Torneo Apertura, en el mundo blanquiazul empezó a surgir una nueva preocupación y era el futuro de Pablo Guede. Finalmente, su situación se pudo resolver en un corto tiempo y el experimentado estratega se quedará en el banco aliancista durante toda la temporada, pero esto no quiere decir que no generó preocupación en el plantel.

Paolo Guerrero reveló cómo se vivió la posible salida de Pablo Guede

Pablo Guede llegó a Alianza Lima en diciembre y a poco de haber iniciado el Torneo Apertura, se empezó a hablar de su salida. Esta opción se volvió real cuando San Lorenzo llegó por el DT argentino; sin embargo, no tuvo éxito. Después de conocerse que se mantendrá en el banquillo blanquiazul, Paolo Guerrero, uno de los máximos referentes del elenco íntimo, dio una firme opinión.

“Está claro que el profe quiere estar con nosotros, lo ha demostrado incluso en la interna con nosotros nos dedica mucha atención, preocupación. Se dedica mucho a su trabajo, nosotros muy contentos de que haya tomado esa decisión, que esté con nosotros y nosotros hacer nuestro trabajo, prepararnos bien, que es lo más importante y lo que quiere el profe”, señaló el ‘Depredador’.

(Video: Jax Latin Media)

El vínculo de Pablo Guede con Alianza Lima es hasta final de temporada 2026 con la esperanza de ser campeón y acabar con los años de sequía del club íntimo. Por ahora, están invictos en el torneo nacional y en la próxima fecha se estarán enfrentando a Universitario de Deportes en Ate.

Paolo Guerrero habla en la previa del clásico

En la fecha 9, Universitario recibirá a Alianza Lima en su estadio en busca de mantener sus victorias como locales y los blanquiazules llegarán siendo líderes. “En el clásico creo no hay favoritos, es justamente un clásico. Nosotros necesitamos ganar, así como ellos van a plantear su partido, nosotros también el nuestro”, sostuvo el capitán.