Pape Gueye, volante de Senegal, dio rotundo calificativo al duelo ante Perú: "Una..."

La selección peruana se enfrentará a Senegal en un duelo amistoso por la fecha FIFA de marzo, previo al inicio de la Copa del Mundo 2026. Tras ello, Pape Gueye, volante del cuadro senegalés, fue entrevistado y dio un firme comentario sobre Perú antes del partido que se realizará en Francia.

Pape Gueye, volante de Senegal, dio fuerte calificativo al duelo ante la selección peruana

Gueye, futbolista del Villarreal y de la selección de Senegal, fue entrevistado por una cadena internacional antes de los partidos amistosos que disputará contra Perú y Gambia durante la fecha FIFA.

El mediocampista de 27 años aseguró que enfrentar a la selección peruana será un partido con mucha alegría, ya que se reencontrarán con sus hinchas luego de haber ganado la Copa de África.

Por ello, Pape Gueye también se dio la potestad de invitar a todos los senegaleses residentes en Francia para que asistan al Stade de France y vivan el espectáculo que se vivirá en el partido ante Perú. “Los esperamos, va a ser una gran fiesta, si Dios quiere, y con una buena victoria”, afirmó.

"Tienen que venir en gran número. Vamos a celebrar este título de la Copa Africana, ya que hace tiempo que no veíamos a nuestros aficionados. Sé que también hay una gran comunidad senegalesa aquí en París", concluyó.

Perú se enfrentará a Senegal en duelo amistoso

La selección peruana se enfrentará a Senegal el próximo 28 de marzo a las 11:00 a. m. (hora de Perú) en el Stade de France en un partido amistoso de fecha FIFA.

Este encuentro será transmitido por Movistar Deportes de forma exclusiva. No obstante, puedes seguir todos los detalles del evento a través de Libero en su sitio web y canal de YouTube.