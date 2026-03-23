Valera dio firme comentario sobre Menezes tras conocerlo en la selección peruana: "Hemos..."

Álex Valera fue convocado por Mano Menezes para formar parte de los 24 convocados de la selección peruana. Tras conocerlo en la concentración de la Bicolor, el futbolista de Universitario lanzó un fuerte comentario sobre el técnico brasileño.

Álex Valera dio firme comentario sobre Mano Menezes tras conocerlo en la selección peruana

Valera fue rodeado por periodistas en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, previo a su viaje a Europa para enfrentar a Senegal y luego a Honduras por la fecha FIFA de marzo.

El futbolista de Universitario fue preguntado sobre su impresión del entrenador brasileño después de encontrarse con él en la concentración de la selección peruana.

Álex Valera afirmó que la Blanquirroja inicia un nuevo proceso bajo la dirección de Mano Menezes y mencionó que aún no ha podido hablar directamente con él, aunque ya lo conoce. Está ansioso por entablar una conversación más extensa con el recién nombrado entrenador.

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"Nuevo proceso, nuevo entrenador, se vienen dos partidos muy fuertes", comenzó diciendo. "Todavía no hemos podido conversar con el 'profe'. Recién hoy (lunes) lo hemos conocido, pero con el transcurso de los días de la semana vamos a poder hablar más con él", continuó.

Por otro lado, Valera afirmó que en la selección de Perú hay futbolistas muy talentosos y espera que demuestren sus capacidades para que puedan afrontar los próximos retos de la Blanquirroja rumbo al Mundial 2030.

"Hay nuevas caras, hay que darle la oportunidad a todos los jugadores que hay en la liga peruana, porque cada vez están saliendo más jóvenes", siguió comentando. "Hay jóvenes, pero también hay muchos jugadores que ya tienen mucha experiencia y tienen la capacidad para afrontar los partidos que vienen", concluyó.

Mano Menezes es el nuevo entrenador de la selección peruana

Mano Menezes fue el técnico elegido por Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol, para que asuma la selección peruana de cara al Mundial 2030 y la Copa América 2028.