Oficial: Selección peruana presentó lista de convocados sin futbolistas de Universitario

La selección peruana de Mano Menezes se prepara para enfrentar a Senegal y Honduras en los duelos amistosos por fecha FIFA de marzo. Sin embargo, la delegación principal no será la única, ya que el equipo Sub-20 dirigido por Thiago Kosloski presentó su lista de convocados y la gran novedad es que dentro de la nómina no hay futbolistas de Universitario de Deportes.

La selección peruana presentó lista de convocados sin futbolistas de Universitario

El técnico de la selección peruana Sub-20 y mano derecha de Mano Menezes, Thiago Kosloski, presentó a sus jugadores para el microciclo número 2 que se llevará a cabo del 23 al 31 de marzo de 2026, con el objetivo de prepararse para los encuentros amistosos contra Chile.

Sin embargo, la gran sorpresa es que dentro de la nómina de futbolistas convocados por el entrenador brasileño es que no hay elementos de Universitario de Deportes.

La selección peruana Sub-20 presentó su lista de convocados para los duelos ante Chile

Lista de convocados de la selección peruana Sub-20

Arqueros

Fabricio Mesías (Alianza Lima)

Brandon Carrol (Sporting Company)

César Bautista (Sporting Cristal)

Defensas

Dylan Maceda (FBC Melgar)

Jonathan GarcÍa (Alianza Lima)

Joao Cuenca (Sporting Cristal)

Duham Ballumbrosio (Sporting Cristal)

Alex Rojas (Alianza Lima)

Diego Pablo (FBC Melgar)

Aitor León (Athletic Club - España)

Martín Huamán (Audax Italiano - Chile)

Rafael Guzmán (Real Betis - España)

Mediocampistas

Nathan Sánchez (Sevilla - España)

Zait Gonzales (Alianza Lima)

Gerson Castillo (Sporting Cristal)

Santiago Berckemeyer (Sporting Cristal)

Braydi Paz (Alianza Lima)

Lionel Herrera (Sporting Cristal)

Piero Cari (Alianza Lima)

Francessco Andrealli (Como - Italia)

Delanteros

Gabriel Soto (CD Santa Clara - Portugal)

Marco Rivas (C.A Tigre - Argentina)

Jair Moretti (Sporting Cristal)

Josemaría Mellan (Sporting Cristal)

Jeanpiero Falconi (FBC Melgar)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Alberto Velásquez (Midtjylland - Dinamarca)

Nicolas Rengifo (ADT)

Oliver López (Sporting Cristal)

Cabe mencionar que la selección peruana Sub-20, bajo la dirección de Thiago Kosloski, se enfrentará a Chile en dos duelos amistosos programados para el domingo 29 de marzo y el martes 31 de marzo del 2026.