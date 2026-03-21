Agustín Lozano rompió su silencio y habló sobre la no convocatoria de Renato Tapia en la selección

El nombre de Renato Tapia resaltó entre las ausencias de la lista de convocados que presentó el entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, sobre todo porque el jugador estuvo en medio de la polémica al manifestar su postura en contra de la gestión del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

Ante ello, el mandamás de la FPF fue consultado al respecto y negó haber intervenido en la confección de la nómina final de la 'Bicolor' para los enfrentamientos amistosos que se jugarán ante Senegal y Honduras en Europa.

"Siempre he tenido una relación muy buena con él. Más allá de tener una buena relación, una gran admiración por la calidad de jugador que es y por toda la entrega que siempre ha tenido por su selección", manifestó Agustín Lozano en rueda de prensa tras la presentación de la camiseta del equipo de todos.

Además, el presidente de la federación insistió en que tiene un vínculo positivo con Renato Tapia, y explicó que esta determinación fue dada únicamente por el DT brasileño junto a su equipo de trabajo.

“Hoy no está. El técnico tendrá sus razones, nunca participo de las convocatorias que le corresponde al comando técnico. Siempre he sido muy respetuoso, toda la vida. Y esto lo pueden consultar a todos los comandos técnicos que han pasado por la selección, pero siempre hay una buena relación con él y con todos los jugadores”, sentenció.