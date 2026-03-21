- Hoy:
- Partidos de hoy
- Comerciantes Unidos vs Universitario
- Alianza Lima vs Juan Pablo II
- Chankas vs Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Mano Menezes recupera a seleccionado que juega en el extranjero: "Superó sus molestias"
La era de Mano Menezes iniciará con los partidos amistosos ante Senegal y Honduras. Antes de iniciar la concentración se confirmó el regreso de un destacado jugador.
Tras anunciarse la lista de jugadores convocados que serán parte de la nueva etapa de la selección peruana bajo el mando de Mano Menezes, el entrenador brasileño podrá contar con una de las grandes apuestas de la 'Bicolor'. El primer partido será ante Senegal el 28 de marzo en el Stade de France.
PUEDES VER: Joao Grimaldo dio rotundo calificativo a Mano Menezes, DT de la selección peruana: "Es un..."
En Perú se ha generado una gran expectativa por ver el nuevo estilo de juego que puede imponer Mano Menezes y para ello, el experimentado DT hizo el llamado a destacados jugadores. Teniendo como antecedente los últimos partidos ante Chile y Rusia, el comando técnico también consideró a un futbolista que juega en Alemania y era duda debido a una pequeña molestia que presentó en su club.
Mano Menezes recupera a jugador extranjero para amistosos
Además de la convocatoria de Erick Noriega, Alfonso Barco, Oliver Sonne, entre otros, también figura el nombre de Fabio Gruber. El jugador de 23 años es el capitán de Núremberg de la Bundesliga 2 y volvió para el partido ante Kaiserslautern como titular. De esta manera, llegará con minutos para unirse a los entrenamientos de la selección peruana luego de haber estado fuera por una molestia que lo dejó fuera por una fecha.
Fabio Gruber regresó para jugar por Núremberg.
Como se recuerda, Fabio Gruber fue parte de los últimos amistosos de la selección peruana, pero esta será la primera vez que entrene bajo el mando de un técnico oficial en la 'Bicolor'. El destacado deportista dejó buenas sensaciones en su debut y no se descarta que sea titular ante Senegal o frente a Honduras.
Convocados de Mano Menezes para la selección peruana
Además de la convocatoria de Fabio Gruber, la lista también la completan otros futbolistas del medio local e internacional para la fecha FIFA de marzo.
- Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero.
- Defensas: Alfonso Barco, Fabio Gruber, Miguel Araujo, César Inga, Oliver Sonne, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra.
- Volantes: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell, Yoshimar Yotún.
- Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90