Mano Menezes recupera a seleccionado que juega en el extranjero: "Superó sus molestias"

Tras anunciarse la lista de jugadores convocados que serán parte de la nueva etapa de la selección peruana bajo el mando de Mano Menezes, el entrenador brasileño podrá contar con una de las grandes apuestas de la 'Bicolor'. El primer partido será ante Senegal el 28 de marzo en el Stade de France.

En Perú se ha generado una gran expectativa por ver el nuevo estilo de juego que puede imponer Mano Menezes y para ello, el experimentado DT hizo el llamado a destacados jugadores. Teniendo como antecedente los últimos partidos ante Chile y Rusia, el comando técnico también consideró a un futbolista que juega en Alemania y era duda debido a una pequeña molestia que presentó en su club.

Mano Menezes recupera a jugador extranjero para amistosos

Además de la convocatoria de Erick Noriega, Alfonso Barco, Oliver Sonne, entre otros, también figura el nombre de Fabio Gruber. El jugador de 23 años es el capitán de Núremberg de la Bundesliga 2 y volvió para el partido ante Kaiserslautern como titular. De esta manera, llegará con minutos para unirse a los entrenamientos de la selección peruana luego de haber estado fuera por una molestia que lo dejó fuera por una fecha.

Fabio Gruber regresó para jugar por Núremberg.

Como se recuerda, Fabio Gruber fue parte de los últimos amistosos de la selección peruana, pero esta será la primera vez que entrene bajo el mando de un técnico oficial en la 'Bicolor'. El destacado deportista dejó buenas sensaciones en su debut y no se descarta que sea titular ante Senegal o frente a Honduras.

Convocados de Mano Menezes para la selección peruana

Además de la convocatoria de Fabio Gruber, la lista también la completan otros futbolistas del medio local e internacional para la fecha FIFA de marzo.