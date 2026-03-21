Revelan que jugador de Cristal se perfila a recibir convocatoria de Perú: "Ha hecho méritos"

La selección peruana está próxima a dar inicio a su nuevo ciclo al mando de Mano Menezes. El DT brasileño presentó su lista de convocados, pero en cuestión de días sufrió la baja de Renzo Garcés. En ese sentido, recientemente se reveló que un talentoso jugador que brilla en Sporting Cristal suena para recibir el llamado de la ‘Bicolor’.

Jugador de Sporting Cristal se perfila a recibir convocatoria de Perú

Sporting Cristal no ha pasado por su mejor momento en este inicio de temporada, sin embargo, hubo una figura que despertó la ilusión de los hinchas. Nos referimos a Rafael Lútiger, quien se ha consolidado como un jugador vital en la zaga defensiva y ha sido destacado por su rendimiento.

Ante ello, durante el programa ‘L1 Radio’, el periodista deportivo Eduardo Combe señaló que aún no se ha escogido al reemplazante de Renzo Garcés en la lista de convocados de la selección peruana. En ese sentido, reveló que es muy probable que el zaguero ‘celeste’ sea el elegido por Mano Menzes.

Video: L1 Radio

"Se está haciendo esperar el convocado 25 para cubrir la baja de Garcés. No se ha filtrado nada, pero no me sorprendería que sea Rafael Lútiger. Ha hecho méritos", fue la información que reveló el citado comunicador.

Y es que, el central de 24 años ha sido titular en todos los partidos que han disputado los cerveceros en el inicio de la Liga 1 2026, siendo una pieza vital en cada una de las victorias que han obtenido.

Valor de mercado de Rafael Lútiger

Desde la última temporada, Rafael Lútiger ha logrado tener una gran mejora de rendimiento desde la última temporada, motivo que llevó a que el portal Transfermarkt aumente su cotización en el mercado de pases a 500 mil euros. Esta cifra se perfila a seguir incrementándose considerando su edad y proyección.