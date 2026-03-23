Atención: Futbolista peruano entrenó con la selección de Colombia junto a Luis Díaz

La selección de Colombia se encuentra preparándose para disputar dos amistosos en la fecha FIFA de marzo contra Croacia y Francia. Sin embargo, lo más sorprendente en los entrenamientos es la presencia de un futbolista peruano que se unió para entrenar junto a Luis Díaz, David Ospina, Davinson Sánchez y otros. Nos referimos a José Segura.

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Futbolista peruano entrenó con la selección de Colombia junto a Luis Díaz

Según informó el scouting deportivo César Mosquera, Segura, jugador del equipo Sub-19 de Orlando, fue invitado por la selección colombiana, junto con sus compañeros, para ser sparring en los entrenamientos dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo, de cara a los próximos partidos amistosos.

El delantero de la Sub-19 de Orlando City, José Segura, aprovechó este gran momento para tomarse fotos con Luis Díaz, Johan Mojica, Davinson Sánchez y David Ospina.

José Segura, futbolista peruano, entrenó con la selección colombiana de Luis Díaz

Cabe mencionar que Colombia entrena en la sede deportiva de Orlando City de la MLS, ya que el próximo partido con miras al Mundial 2026 será ante Croacia en el Camping World Stadium ubicado en Orlando, Estados Unidos.

¿Quién es José Segura, futbolista peruano que entrenó con Colombia?

José Segura es un jugador peruano-estadounidense que actualmente tiene 16 años y juega en el Orlando City desde el 2024. Además, ha representado a la selección peruana, siendo convocado por la Sub-17 en el 2025 para participar en la Adidas Cup Lima, donde anotó 3 goles.

José Segura es un futbolista peruano que actualmente juega en Orlando City Sub-19

Durante su carrera como futbolista, el 9 comenzó en Athletum en Miami, donde jugó en las categorías Sub-15 y Sub-16, anotando 56 goles y brindando 12 asistencias en 67 partidos disputados. Tras destacarse con estas impresionantes estadísticas, los cazatalentos de Orlando City se interesaron en el peruano y lo ficharon.

Actualmente, Segura juega en la división Sub-19 de Orlando City, donde ha marcado una gran diferencia al haber anotado 30 goles en 38 partidos disputados en 2024. El delantero ya ha entrenado con el equipo principal y espera consolidarse para formar parte del primer equipo y debutar en la MLS.