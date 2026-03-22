Sergio Markarián, ex DT de la selección peruana, sorprende fichando por club campeón: "Bienvenido"

Un nombre que muchos peruanos recordarán es el de Sergio Markarián, exentrenador de la selección peruana en el año 2010 hasta 2013. Tras su paso por la Bicolor cayó en el ‘olvido’ por parte de los hinchas peruanos y desde entonces no se ha sabido mucho sobre él. No obstante, su nombre ha vuelto a ser foco de atención, esto tras conocerse que será parte de un equipo de la segunda división de Uruguay que busca el ascenso.

El club en cuestión es Huracán FC, equipo que ha conquistado cuatro títulos de la Primera División C (tercera categoría) en 1978 (D), 1983, 1990 y 2009/10. Es reconocido por sus constantes ascensos a la Segunda División profesional y actualmente lucha por llegar a la máxima categoría.

A través de sus redes sociales, el club anunció que el ‘Mago’ se sumará a la institución, aunque no como entrenador, sino como parte del directorio de alto rendimiento y desarrollo.

Sergio Markarián sorprende fichando por club campeón

En el post publicado a través de las redes oficiales del club, se anunció por todo lo alto esta incorporación, donde resaltaron la trayectoria que tiene el entrenador charrúa.

“Bienvenido a Huracán FC, Sergio Markarián. Vivimos el primer encuentro con una figura de enorme recorrido, prestigio y experiencia internacional. Un hombre de fútbol con trayectoria en clubes y selecciones, que llega para aportar conocimiento, estructura, exigencia y una mirada de alto nivel a nuestro proyecto”, se puede lee al principio de su publicación.

“Su presencia jerarquiza. Su experiencia potencia. Y su capacidad para formar, ordenar y hacer crecer, fortalece el camino que Huracán FC decidió construir. Sergio Markarián se suma como Director de Alto Rendimiento y Desarrollo, en una incorporación que refleja con claridad hacia dónde queremos ir: crecimiento profesional, evolución constante y un club cada vez más sólido en su forma de trabajar. Porque crecer de verdad también es rodearse de los mejores”, complementaron.

Sergio Markarián se une a Huracán FC. Foto: IG

Cabe señalar que el ex técnico de la Bicolor se une al club con 81 años, siendo este un nuevo reto para su carrera, aunque esta vez no sea como DT.

Clubes donde estuvo Sergio Markarián

A lo largo de su carrera el uruguayo estuvo en diferentes clubes, donde destacan clubes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal y sobre todo su estancia en la selección peruana.