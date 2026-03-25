DT de Honduras reveló llamativa la estrategia con la que planea derrotar a Perú: "Juego con..."

Si bien la selección peruana está pensando en su partido contra su similar de Senegal, en Honduras ya van afinando los detalles para afrontar de la mejor manera el duelo que tendrán con la ‘Blanquirroja’ este martes 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque, ubicado en la ciudad de Leganés, España.

José Francisco Molina, técnico del combinado centroamericano, brindó una conferencia de prensa tras el arribo de todos sus futbolistas convocados y explicó en qué consistirá el juego de su equipo, a pesar de tener un tiempo limitado desde que fue presentado el 3 de marzo.

“Buscaremos de todo, no son muchos días, pero no podremos conseguirlo todo. Lo más importante es la actitud y compromiso de los jugadores que ellos entiendan la manera de jugar nuestra, que la puedan hacer dentro del campo”, empezó diciendo el entrenador de nacionalidad española.

¿Qué estrategia usará Honduras contra Perú en el partido amistoso?

Tras ser consultado sobre el estilo de juego que plasmará en el campo ante la selección peruana, el estratega de 55 años precisó lo siguiente: “Lo más importante del juego es el balón, hay que tener en cuenta otras cosas, pero siempre trabajamos con la pelota, queremos tenerla, queremos tener el juego con la posesión y cuando no lo tengamos, trabajar duro. Al final los entrenamientos son un amplio trabajo con balón la mayoría de tiempo”.

José Francisco Molina, flamante técnico de la selección de Honduras.

El DT de la selección de Honduras sabe que su equipo no jugará de manera perfecta, pero espera que al menos sus dirigidos muestren en el partido amistoso contra Perú algunas cosas de lo que se está trabajando en los entrenamientos.

“Queremos ser protagonistas con el balón, dominar el juego con la posesión, ser profundos, llegar al área rival y ser agresivos defensivamente. Cuando el rival nos domine, debemos ser fuertes, compactos y cercanos a nuestra área”, manifestó José Francisco Molina, quien dirige desde el 2009 y jugó en importantes equipos de España como Atlético Madrid, Villarreal y Valencia.