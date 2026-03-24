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Jugador del AC Milan fue convocado a la selección peruana para partidos amistosos

Con el objetivo de seguir sumando experiencia al plantel, se dio a conocer que se realizó la convocatoria de un jugador que pertenece al AC Milan.

Jasmin Huaman
Futbolista del AC Milan se sumará a la selección peruana.
Futbolista del AC Milan se sumará a la selección peruana. | Foto: Composición Líbero
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Del mismo modo que se hizo con Felipe Chávez o Fabio Gruber como casos más recientes, a la selección peruana se estará sumando un nuevo nombre de futbolistas que se desempeña en la liga italiana jugando para el AC Milan, uno de los clubes más importantes e influyentes del mundo.

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Jugador de AC Milan fue convocado a la selección peruana

Una vez más, en la selección peruana se contará con la presencia de un joven talento que llega para sumar experiencia a la ‘Bicolor’. Con 16 años, Christian Vigil vestirá los colores de la blanquirroja y se sumará al Torneo Mundial de Montaigu que se disputará en Francia.

A través de la señal de la Bicolor+ se anunció la cita del futbolista del AC Milan para sumarse a la selección peruana Sub-16 en la concentración en Francia. Vigil ya fue convocado anteriormente por el equipo nacional, pero su club le negó el permiso.

Christian Vigil se desempeña en la posición de volante y en la prensa italiana ha desatado todo tipo de comentarios por su estilo de juego y la buena técnica de tiro que tiene de todo el campo de juego.

Christian Vigil fue convocado a la selección peruana.

Christian Vigil fue convocado a la selección peruana.

Es así que su llegada a la selección peruana ha generado una gran expectativa y su incorporación a la delegación se estará haciendo en Europa para disputar el Torneo Mundial de Montaigu que se desarrollará a cabo del 30 de marzo hasta el 6 de abril.

Rivales de la selección peruana sub-16

El equipo dirigido por Diego Ortiz está en el grupo B y se enfrentará a Japón, México y Portugal. El debut de la selección peruana será el 31 de marzo a las 12.30 horas con el elenco nipón. El debut de Christian Vigil podría ser una de las sorpresas de la fecha.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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