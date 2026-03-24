Álex Valera aceptó el reto de ser el '9' fijo de la selección peruana y advierte: "Con ganas de..."

La era de Paolo Guerrero como delantero de la ‘Bicolor’ llegó a su fin y con ello se cuenta con Álex Valera como nuevo referente de la ofensiva de la selección peruana. El delantero de Universitario fue convocado por Mano Menezes y se confirmó que sí será tomado en cuenta por el entrenador brasileño.

El buen momento de Álex Valera lo ha llevado a ser considerado para la nueva era del equipo nacional. El jugador de 29 años será parte de los partidos amistosos entre Senegal y Honduras con el nuevo llamado de Mano Menezes, donde se apunta a que se convierta en el nuevo referente, tal y como lo hizo Guerrero.

Valera será el ‘9’ referente de la selección peruana

Luego de la cantidad de goles que hizo en el tricampeonato de Universitario, Álex Valera sigue demostrando que está en el mejor momento de su carrera. Su convocatoria a Perú es una de las más seguras y en la nueva etapa con Mano Menezes seguirá firme.

“Como siempre, con las mismas ganas de seguir aportando lo que pueda y tratar de meter los goles”, expresó Álex Valera sobre la responsabilidad que asumirá con la nueva generación de futbolistas que se están sumando a la selección peruana.

(Video: Entre bolas)

Debut de Álex Valera en la selección peruana

Álex Valera entró como suplente en el partido de la Copa América 2021 contra Brasil, que terminó con el marcador de 4-0 a favor de los brasileños en Río de Janeiro. Antes de ello, el delantero había sido convocado en 2020 para las eliminatorias, pero no pudo realizar su debut.