¿Valera se va a fin de año? Velazco se refirió al futuro del delantero de la 'U': “Hay propuestas”

En una reciente entrevista para 'L1 Max', Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, fue consultado sobre el futuro de Alex Valera, uno de los delanteros más goleadores de la Liga 1. Esto debido a que el atacante termina contrato con la ‘U’ a fin de año. Ante este panorama, Velazco llevó calma a los hinchas cremas; no obstante, advirtió sobre la posibilidad de que lleguen ofertas del exterior con las que sería difícil competir.

En sus palabras, señaló que el deseo de Valera es ser tetracampeón y llegar a los 100 goles con el cuadro estudiantil. Además, reconoció que hoy por hoy, el jugador de 29 años se encuentra comprometido con el club. “El fútbol es muy dinámico, (…), Alex es un jugador de selección, entonces hemos hablado y él tiene un sueño: ser tetracampeón con Universitario, y nosotros lo queremos acompañar en ese sueño”, empezó diciendo el administrador crema.

No obstante, para Velazco también es importante considerar que, al terminar contrato a fin de año, lleguen ofertas con las cuales sea difícil competir.

“Pero, repito, el fútbol es dinámico, hay propuestas que son importantes, agresivas, y a veces es difícil competir con ofertas del exterior. Hoy por hoy tenemos a un Alex comprometido y soñando con todo el plantel con el tetracampeonato; por ahora, todo tranquilo”, fueron las palabras del Velazco.

¿Cuál es el valor de Alex Valera?

Actualmente, el nacido en la ciudad de Pomalca tiene un valor de 1 millón de euros, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt. Esta cifra sigue en aumento tras las buenas actuaciones que ha venido mostrando con Universitario.