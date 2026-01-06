AC Milan le negó a la selección peruana la convocatoria de su futbolista por fuerte motivo

¡Le dijo no! La selección peruana convocó a un conocido futbolista para que forme parte de su plantel en los partidos que tendrá dentro de poco, pero el AC Milan de Italia sorprendió diciéndole al jugador y a la Federación Peruana de Fútbol que no lo soltarán al no tratarse de una fecha FIFA. Esto significa una enorme baja para la Blanquirroja en sus aspiraciones.

Nos referimos a Christian Vigil, joven volante que recibió el llamado de Diego Ortiz para la Sub-15 del combinado nacional, pero su equipo decidió que no era conveniente dejarlo ir. Esto debido a que los 'Rossoneri' quieren contar con el volante nacional para los próximos enfrentamientos y consideran que la convocatoria de la Bicolor es por mucho tiempo, por lo que no la ven viable. Así informó el periodista César Mosquera.

Vale precisar que la selección peruana Sub-15 disputará dentro de poco un torneo en Brasil, hasta el 12 enero específicamente, por lo que el director técnico buscó contar con sus mejores armas y entre ellas se encontraba Christian Vigil. El futbolista de 14 años deberá esperar hasta una próxima ocasión para poder acudir a la convocatoria de nuestro elenco patrio.

Christian Vigil juega en el AC Milan.

¿Quién es Christian Vigil?

De padre peruano y madre italiana, motivo por el cual puede jugar en la Blanquirroja, Christian Vigil es un habilidoso mediocampista que actualmente juega en el AC Milan e incluso ya sumó minutos en las divisiones menores de Italia. Es decir, el volante puede jugar por la tetracampeona del mundo y por ello la selección peruana quería convocarlo, para que así se familiarice con la Bicolor, pero lamentablemente se le negó la posibilidad.

Recordemos que, pese a que haya jugado para la escuadra italiana, el reglamento FIFA indica que un futbolista puede alternar entre selecciones siempre que no haya disputado un partido oficial con el elenco absoluto, es decir con los mayores. Por ejemplo, Oliver Sonne no puede ser llamado por Dinamarca debido a que ya jugó con Perú en las Eliminatorias 2026 de Conmebol.