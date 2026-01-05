Pedro Gallese dio rotundo comentario sobre Fabio Gruber tras verlo jugar por Perú: "Tiene..."

Pedro Gallese es considerado uno de los futbolistas más representativos de la selección peruana, tras lograr la clasificación al Mundial Rusia 2018 y el subcampeonato de la Copa América en 2019. Por ello, es una voz autorizada para opinar sobre los diversos jugadores que han debutado en la Bicolor en los últimos partidos, como por ejemplo Fabio Gruber.

Pedro Gallese dio firme crítica sobre Fabio Gruber tras verlo debutar en la selección peruana

En la conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Gallese fue consultado sobre los nuevos futbolistas que debutaron en la selección peruana después de quedar sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo de 2026.

Pedro Gallese mencionó que Fabio Gruber es uno de los jugadores que más le llamaron la atención cuando hizo su debut con Perú en el amistoso contra Chile el pasado noviembre de 2025.

"Me gustó mucho Fabio Gruber. Tiene mucha personalidad. No pierde ninguna pelota por arriba", dijo el flamante guardameta del Deportivo Cali sobre el zaguero peruano-alemán.

Fabio Gruber debutó en la selección peruana en un amistoso internacional contra Chile en Rusia.

Para "El Pulpo", el defensor que actualmente juega en Núremberg de la Bundesliga 2, ha demostrado tener mucha jerarquía al momento de exhibir su fútbol y defender al equipo en situaciones difíciles.

Por otro lado, Gallese hizo mea culpa de no haber clasificado al Mundial del 2026 que se organizará en Estados Unidos y reveló que desde la Federación Peruana de Fútbol le recomendaron que se quede en el fútbol exterior, fuera de Perú.

"No tuvimos una buena Eliminatoria. No pudimos levantar. Estuve hablando con la gente de la Federación y me sugirieron que siga en el extranjero", concluyó.

Fabio Gruber en la selección peruana

El defensor Fabio Gruber hizo su debut oficial en la selección peruana el pasado 18 de noviembre de 2025, tras ser convocado por el técnico interino Manuel Barreto. Disputó los 90 minutos del encuentro ante Chile en Rusia. Además, estuvo en el banquillo durante el partido de la Bicolor contra los anfitriones rusos.