El seleccionado peruano que es titular y está peleando por el título en notable liga

Cómo olvidarnos de él, si en su mejor momento fue unos de los mejores jugadores de la Selección Peruana. Aún sigue siendo parte del equipo, pero últimamente no fue convocado por decisión de Manuel Barreto. Todo indicaría que fue por el mensaje público del mismo jugador dando a entender que no estaba de acuerdo con su nombramiento como DT de Perú.

El jugador se mantuvo al margen de la selección en los últimos meses, pero lo más probable es que lo volvamos a ver en 2026. Mientras tanto se enfocó en su club y ahora está peleando por el título liguero. Se trata de Renato Tapia, volante que en su momento era llamado como el 'Capitán del Futuro'. Su club es el Al-Wasl de la primera división de Emiratos Árabes Unidos.

"Renato Tapia volvió a jugar como TITULAR y completó los 90' en la victoria 3-1 de Al-Wasl como visitante sobre Al-Fujairah por la fecha 10 de la UAE Pro League. El equipo del peruano se ubica en el tercer puesto de la liga con 18 puntos", informó el medio Medio Deportivo. Desde que inició el torneo es uno de los mejores de su equipo.

Renato Tapia volvió a ganar con su club en EAU | Vía Momento Deportivo

Renato Tapia volverá a la selección

A pesar de los problemas que pueda tener con el entorno de la Selección Peruana, el volante es uno de los referentes del equipo y lo más probable es que termine resolviendo todo para volver a ser convocado. Perú se prepara para enfrentar amistosos en Europa contra rivales mundialistas, así que buscarán tener al mejor equipo posible.

Renato Tapia en Al-Wasl

Vienen de ganar de visita y se colocaron a 6 puntos del líder Al-Ain con un partido menos. La próxima fecha tendrán un duro partido ante Al-Wahda, equipo ubicado en el segundo lugar de la tabla. De ganar, los desplazarían y sus chances de campeonato aumentarían considerablemente.