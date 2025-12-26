Jean Ferrari, Director General de la Federación Peruana de Fútbol, está en búsqueda del nuevo técnico de la selección peruana y una de las opciones que hoy en día se encuentra sin club es Gustavo Álvarez, quien en algún momento fue sondeado por la Blanquirroja. Es por eso que, desde Chile le consultaron sobre su futuro y dejó un revelador comentario.

Gustavo Álvarez reveló si será nuevo DT de la selección peruana

En conversación con el medio TNT Sports, Álvarez habló sobre su salida de la Universidad de Chile y si recibió ofertas de otros equipos de cara al 2026.

La respuesta del entrenador argentino reveló que actualmente no tiene una opción concreta para demostrar su trabajo en la dirección técnica, entre ellas la selección peruana.

"No tengo ninguna oferta de trabajo y en esto hay que ser muy cuidadoso porque el fútbol es muy dinámico. Mañana uno puede tener una oferta y si cuadra la aceptas. Siempre me manejé respetando los contratos y los procesos", dijo en primera instancia.

"He dirigido toda clase de equipos, para mantener la categoría, clasificar a Copas, pelear campeonatos, ascender de segunda a primera división y, gracias a Dios, siempre pude cumplir los objetivos en los clubes. Y en el medio siempre aparecieron ofertas y nunca las acepté", reveló.

Estos últimos comentarios de Gustavo Álvarez son una clara confesión de que cuando estuvo en la Universidad de Chile dirigiendo y ganando copas, recibió ofertas, pero debido a su idiosincrasia decidió no tomarlas en cuenta porque respeta mucho los tiempos y contratos.

"Entonces, me parece que son dos cosas diferentes. La propuesta de trabajo que podría surgir en el futuro no tiene nada que ver con mi salida de la U. de Chile. Consideré que era un proceso desgastado, lo mejor para ambas partes era un cambio. Lo planteo de esa forma pensando únicamente en el presente, sin ningún interés o conveniencia en el futuro. Se termina el año, la 'U' verá el cambio de entrenador. Voy a descansar y analizar propuestas a futuro, pero no hay punto de conexión entre las dos cosas en mi decisión", culminó.

Si bien es cierto, Álvarez no cuenta con una oferta formal para ser el nuevo entrenador de algún club o selección, dejó en claro que se pondrá a analizar propuestas y ahí tomará una gran decisión para su futuro.