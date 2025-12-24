Selección peruana y las razones del fracaso en este 2025 que no permitieron clasificar al Mundial

Se termina el 2025 y el pueblo nacional no pudo terminar con una alegría por el nefasto rol de la selección peruana. Si bien las chances cada vez se reducían en la lucha de las Eliminatorias al Mundial 2026, el equipo tuvo nuevos cambios que no prosperaron a lo largo de las últimas 6 jornadas que quedaban en el certamen continental. Repasa en esta nota el camino que tuvo la Bicolor y las razones para sellar un nuevo fracaso para lamento de los aficionados.

Salida de Jorge Fossati a inicios del 2025

En enero del 2025, se confirmó lo que era un secreto a voces sobre la salida de Jorge Fossati. El estratega uruguayo venía de perder ante Argentina al cierre del 2024, por lo que su continuidad era duda en la FPF. Finalmente, decidieron romper vínculo con el técnico y optar por que Óscar Ibáñez asuma las riendas de la Blanquirroja.

Perú inició con victoria el 2025

Ante la incertidumbre de lo que le iba a deparar a la selección peruana, la Bicolor alistaba su partido ante Bolivia en el Estadio Nacional. Era un duelo de tres puntos y eso la sabía bien Óscar Ibáñez, que no dudó en poner la experiencia sobre el campo y conseguir el triunfo a como de lugar. Una victoria de 3-1 que ilusionó a todo un país y que permitía soñar con alcanzar, como mínimo, el repechaje.

Perú perdió con Venezuela y en casa ante Ecuador

Luego del triunfo ante Bolivia, llegaba el reto más duro para Ibáñez: dar el golpe en Maturín ante Venezuela. Sabiendo que era un rival directo, no había margen de error y solo valía ganar para mantener las chances vivas. Sin embargo, el marcador no se dio y con un penal adverso la Bicolor selló lo que iba a ser un nuevo Mundial sin presencia de nuestro país.

Por si fuera poco, la confianza se recuperó en junio del 2025 cuando, contra todo pronóstico, la selección peruana igualó en Barranquilla ante Colombia para poder seguir sumando de a pocos en la clasificación. Este marcador daba pie a lavarse la cara en casa ante Ecuador, pero se volvió a igualar para la decepción de los hinchas.

Selección peruana igualó sin goles ante Ecuador. Foto: AFP.

Perú decepcionó en Montevideo

Con las matemáticas sobre la mesa, Perú estaba virtualmente fuera del Mundial, pero había una ligera ilusión por ver un triunfo que le permita soñar con su pase a la Copa del Mundo. No obstante, la Bicolor le dijo adiós de la peor manera al caer 3-0 en Montevideo, haciendo uno de los papeles menos aceptables en las Eliminatorias.

Perú terminó penúltimo en la clasificación de las Eliminatorias 2026.

Finalmente, para consumar el fracaso rotundo del 2025, la selección peruana perdió su invicto en casa ante Paraguay, sellando uno de los peores rendimientos en la historia de la Bicolor. Un duro momento lleno de tropiezos e ideas nuevas en el comando técnico que no terminaron por conseguir el objetivo, ni potenciar a los nuevos valores de cara a las próximas eliminatorias.