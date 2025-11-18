- Hoy:
Bolivia no clasificó a la final del repechaje para el Mundial 2026: posibles rivales y fechas
¡Atención! Con la reciente clasificación de Congo, la selección boliviana deberá afrontar dos partidos para tratar de lograr su boleto al Mundial de Norteamérica 2026.
Congo dio la sorpresa tras dejar en el camino a Nigeria y será representante en las eliminatorias africanas. De esta manera, la selección boliviana que dirige el técnico Óscar Villegas ya no podrá acceder de manera directa al repechaje para el Mundial 2026, y tendrá que afrontar un camino posiblemente complicado buscando el cupo para la cita deportiva de la FIFA.
Con la reciente noticia de la eliminación de las 'Súper Águilas', el conjunto altiplánico está obligado a disputar 2 partidos en el repechaje; ello luego de que Congo, se encuentra en una mejor posición del ranking FIFA. ¿Quiénes serían sus próximos rivales?
Fixture del repechaje para el Mundial 2026/Foto: X de CNF Zone
Teniendo en cuenta los posibles cruces, Bolivia puede batirse a duelo contra un país de AFC o Concacaf en la primera llave. Sin embargo, el elenco de altura todavía está a la espera de conocer a los 2 clasificados de las eliminatorias en América Central.
- AFC: Emiratos Árabes Unidos (#65) vs Irak (#59)
- CAF: RD Congo (#57)
- Conmebol: Bolivia (#76)
- OFC: Nueva Caledonia (#150)
- Concacaf: Jamaica (#69) y Panamá (#30) | De momento
