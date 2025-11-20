¿Por qué Surinam, rival de Bolivia en repechaje, no juega en la CONMEBOL si está en Sudamérica?

Este jueves 20 de noviembre se definieron los emparejamientos para el repechaje al Mundial 2026 y se confirmó el rival de la selección de Bolivia, que se medirá con Suriname, cuadro que buscará clasificar por primera vez a la justa mundialista.

A propósito del sorteo, muchos se preguntan porque el combinado surinamés participa en las Eliminatorias de Concacaf, si de acuerdo a su ubicación geográfica está ubicado en Sudamérica y debería jugar en la Conmebol.

Recordemos que a diferencia de la mayoría de países en esta parte del continente, que en su momento fueron conquistada de naciones ibéricas como Portugal o España, el territorio de Surinam estuvo bajo dominio de Países Bajos y fueron colonia hasta 1975, cuando consiguieron su independencia.

Surinam está clasificado al Mundial 2026.

Surinam, junto a Guyana y Guayana Francesa, están en Sudamérica, pero su población no habla español o portugués, lo que habría dificultado más su inclusión. Además, politicamente está más involucrado con los países del Caribe, que también juegan en la Concacaf.

Asimismo, hasta hace poco se pensaba que su nivel futbolístico no alcanzaría para competir con la mayoría de equipos de Conmebol, ente que tampoco hizo mucho esfuerzo para sumarlos a sus competiciones. Es por eso que su presencia en el repechaje sorprende a la mayoría de críticos.