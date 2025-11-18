0
Perú perdió contra Chile en amistoso internacional

Sorteo del repechaje Mundial 2026: fecha y horario confirmado en la sede FIFA

La FIFA anunció el sorteo del repechaje mundialista para definir los rivales y llaves de los partidos que definirán los últimos cupos a la Copa del Mundo 2026.

Diego Medina
FIFA confirma sorteo del repechaje mundialista.
FIFA confirma sorteo del repechaje mundialista. | Foto: FIFA
No falta mucho para conocer los cruces del repechaje mundialista, tanto en Europa como en el resto de continentes. Es por ello, que la FIFA definió la fecha para el sorteo respectivo que se llevará a cabo en las instalaciones del ente deportivo mundial en Suiza. Conoce todos los detalles para no perderte de este evento.

Europa tendrá cuatro cupos en el repechaje mundialista.

¿Cuándo es el sorteo del repechaje mundialista?

El sorteo del repechaje mundialista 2026 se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre en la sede de la FIFA que se ubica en Suiza. Varias selecciones aguardan conocer los cruces, por lo que será un momento de ansiedad para los comandos técnicos, jugadores e hinchada.

¿A qué hora es el sorteo del repechaje del Mundial 2026?

Todo se llevará a cabo a partir de las 07:00 hora peruana (08:00 horas de Bolivia). El sorteo del repechaje del Mundial 2026 paralizará a todos los continentes en el afán de saber cómo será su camino hacia la máxima cita mundialista.

Repechaje Mundial 2026

Bolivia es el representante sudamericano en el repechaje mundialista.

¿Dónde ver el sorteo del repechaje del Mundial 2026?

De momento, se ha confirmado que el sorteo del repechaje del Mundial 2026 se verán por las señales en vivo de DirecTV y DGO. Asimismo, estará disponible la plataforma de Youtube de la FIFA, en el que se podrá vivir la antesala e incidencias de todo lo que se lleve a cabo en Suiza.

Bombos del repechaje europeo del Mundial 2026

  • Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania
  • Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia
  • Bombo 3: Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo
  • Bombo 4: Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte

Clasificados al repechaje del Mundial 2026: Conmebol, Concacaf, OFC y AFC

En la fase de semifinal, están las selecciones de Bolivia (Conmebol), Nueva Caledonia (OFC), Surinam y Jamaica (Concacaf). En la instancia final esperarán las escuadras de Irak (AFC) y Congo (CAF).

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

