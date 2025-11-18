Sorteo del repechaje Mundial 2026: fecha y horario confirmado en la sede FIFA

No falta mucho para conocer los cruces del repechaje mundialista, tanto en Europa como en el resto de continentes. Es por ello, que la FIFA definió la fecha para el sorteo respectivo que se llevará a cabo en las instalaciones del ente deportivo mundial en Suiza. Conoce todos los detalles para no perderte de este evento.

¿Cuándo es el sorteo del repechaje mundialista?

El sorteo del repechaje mundialista 2026 se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre en la sede de la FIFA que se ubica en Suiza. Varias selecciones aguardan conocer los cruces, por lo que será un momento de ansiedad para los comandos técnicos, jugadores e hinchada.

¿A qué hora es el sorteo del repechaje del Mundial 2026?

Todo se llevará a cabo a partir de las 07:00 hora peruana (08:00 horas de Bolivia). El sorteo del repechaje del Mundial 2026 paralizará a todos los continentes en el afán de saber cómo será su camino hacia la máxima cita mundialista.

Bolivia es el representante sudamericano en el repechaje mundialista.

¿Dónde ver el sorteo del repechaje del Mundial 2026?

De momento, se ha confirmado que el sorteo del repechaje del Mundial 2026 se verán por las señales en vivo de DirecTV y DGO. Asimismo, estará disponible la plataforma de Youtube de la FIFA, en el que se podrá vivir la antesala e incidencias de todo lo que se lleve a cabo en Suiza.

Bombos del repechaje europeo del Mundial 2026

Bombo 1 : Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania

: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania Bombo 2 : Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia

: Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia Bombo 3 : Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo

: Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo Bombo 4: Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte

Clasificados al repechaje del Mundial 2026: Conmebol, Concacaf, OFC y AFC

En la fase de semifinal, están las selecciones de Bolivia (Conmebol), Nueva Caledonia (OFC), Surinam y Jamaica (Concacaf). En la instancia final esperarán las escuadras de Irak (AFC) y Congo (CAF).