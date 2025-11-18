Eliminatorias 2026: Las 16 selecciones clasificadas al repechaje de Europa y bombos confirmados

0
El repechaje de Europa brindará 4 cupos a la Copa del Mundo 2026. Conoce qué selecciones clasificaron, fecha del sorteo y cómo será el formato.

Diego Medina
Europa tendrá cuatro cupos en el repechaje mundialista.
Europa tendrá cuatro cupos en el repechaje mundialista. | Foto: Composición Líbero
Finalizó la clasificación regular de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026. Ahora, toca dar pase al repechaje UEFA en el que 16 selecciones estarán compitiendo desde el mes de marzo del próximo año, sabiendo que la FIFA otorgará cuatro boletos para las escuadras que se encuentran en el 'Viejo Continente'.

Equipos clasificados al Repechaje de Europa 2026

Estos son las 16 selecciones clasificadas al repechaje de Europa 2026. Recordemos, que 12 escuadras llegan a esta instancia provenientes de las Eliminatorias UEFA por quedar segundo en sus respectivos grupos, mientras que los otros cuatro son de la Nations League por ser ganadores de sus grupos en dicho certamen.

    1. Italia
    2. Dinamarca
    3. Turquía
    4. Ucrania
    5. Polonia
    6. Gales
    7. República Checa
    8. Eslovaquia
    9. Irlanda
    10. Albania
    11. Bosnia y Herzegovina
    12. Kosovo
    13. Suecia (Vía Nations League)
    14. Macedonia del Norte (Vía Nations League)
    15. Rumanía (Vía Nations League)
    16. Irlanda del Norte (Vía Nations League)

Bombos confirmados para el repechaje de Europa 2026

Estos son los cuatro bombos definidos para el repechaje de Europa 2026. Las llaves se concretarán luego del respectivo sorteo que haga la UEFA:

  • Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania
  • Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia
  • Bombo 3: Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo
  • Bombo 4: Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte

¿Cómo se jugará el repechaje de Europa al Mundial 2026?

Serán cuatro selecciones por llave en el que el ganador se hará acreedor del boleto hacia el Mundial 2026. Las 'semifinales' están establecidas de la siguiente manera: Equipo del Bombo 1 vs Equipo del Bombo 4; y Equipo del Bombo 2 vs Equipo del Bombo 3. En tanto, la 'final' será entre los ganadores de cada 'semifinal' y así encontrar al equipo que irá al Mundial.

¿Cuándo es el sorteo del repechaje de Europa?

Los encuentros se confirmarán tras el sorteo de la UEFA que se llevará a cabo el próximo jueves 20 de noviembre del 2025.

Repechaje Mundial 2026

Repechaje de Europa para el Mundial 2026. Foto: Cambio de Juego.

¿Cuándo se jugará el repechaje de Europa al Mundial 2026?

Todo se llevará a cabo en la próxima fecha FIFA de marzo del 2026, con días tentativos del 26 al 31 del mencionado mes. La primera jornada involucrará las 'semifinales', mientras que el cierre del calendario se dará la 'final' de cada grupo para conocer a las cuatro selecciones de Europa que jugarán el Mundial 2026.

