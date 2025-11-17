España vs Turquía EN VIVO por ESPN: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver

Momento de ver el partido de Eliminatorias Europeas 2026 entre España vs Turquía por la última jornada del grupo E. El cuadro de la 'Furia Roja' tiene la ventaja por su diferencia de puntos y goles, pero buscará seguir con puntaje perfecto en esta clasificatoria ante un cuadro turco que quiere dar el golpe y cobrarse su revancha.

Este grupo tiene prácticamente definido a sus dos selecciones que seguirán en el camino hacia el Mundial 2026. España, virtualmente clasificado a la Copa del Mundo, recibirá a una Turquía que tiene sellado su pase al repechaje. Tendría que pasar un escenario titánico para que los de Luis de la Fuente no avancen directamente al certamen FIFA.

Turquía solo le basta superar a España por 7-0, no hay otro resultado que le permita arrebatarle el primer lugar a los españoles. Es claro que parece una misión titánica, pero los partidos deben jugarse y es momento de que el combinado local demuestre que es serio candidato al título de la Copa del Mundo.

De hecho, ambos elencos han ganado todos sus partidos, pero en el choque directo fue todo favorable para los de Luis de la Fuente. Y es que España goleó 6-0 a Turquía en campo ajeno, por lo que ahora buscarán cobrarse una revancha para aferrarse a la ilusión de estar directamente en el certamen mundial.

España lidera el grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2026.

¿Cuándo juega España vs Turquía?

El partido entre España vs Turquía se juega este martes 18 de noviembre en el Estadio La Cartuja por la fecha final del grupo E de las Eliminatorias Europeas 2025. Ambos elencos lideran la clasificación, pero el cuadro de la 'Furia Roja' está cerca de avanzar directamente a la cita de la FIFA.

¿A qué hora juega España vs Turquía?

Este compromiso entre España vs Turquía inicia a partir de las 14:45 hora peruana (19:45 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13:45 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:45 horas

Venezuela, Bolivia: 15:45 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 16:45 horas

España: 20:45 horas

¿Dónde ver España vs Turquía?

Este compromiso entre España vs Turquía se verá por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica. En el país español, podrás sintonizarlo por RTVE Play, Movistar Plus y TVE La 1.

España vs Turquía: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, España se perfila favorito para llevarse la victoria ante Turquía en esta jornada de las Eliminatorias europeas 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados.

CASAS DE APUESTAS ESPAÑA EMPATE TURQUÍA Betsson 1.19 6.90 14.50 Betano 1.22 7.20 14.50 Bet365 1.20 7.00 13.00 Coolbet 1.19 7.50 15.00 Doradobet 1.22 7.00 12.00

Posibles alineaciones España vs Turquía

España: David Raya, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Turquía: Uğurcan Çakır, Zeki Celik, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadioglu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Oğuz Aydin, Kenan Yıldız y Baris Yilmaz.