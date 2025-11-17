- Hoy:
- Partidos de hoy
- Emelec vs. Liga de Quito
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este martes 18 de noviembre
La agenda deportiva está cargada con intensos partidos de hoy, por las Eliminatorias al Mundial 2026 y con amistosos que prometen sacar chispas.
La programación de partidos de hoy, martes 18 de noviembre, alterará emociones en los amantes del deportes rey, pues se definirán clasificados al Mundial 2026 de la UEFA, además se jugarán duelos amistosos entre la Conmebol y Chile vs Perú, EE. UU. vs Uruguay, Colombia vs Australia, Ecuador vs Nueva Zelanda y otros duelos. Sigue la agenda completa aquí.
PUEDES VER: Riquelme y su rotundo mensaje cuando le preguntaron por Christian Cueva: "Para mí es un..."
Partidos de hoy por Eliminatorias:
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|11:00
|Iraq vs Emiratos Árabes Unidos
|Disney+ Premium
|14:45
|Bulgaria vs Georgia
|Disney+ Premium
|14:45
|España vs Turquía
|ESPN, Disney+ Premium
|14:45
|Escocia vs Dinamarca
|ESPN 2, Disney+ Premium
|14:45
|Gales vs Macedonia del Norte
|Disney+ Premium, DAZN Deutschland
|14:45
|Bélgica vs Liechtenstein
|Disney+ Premium, DAZN Deutschland
|14:45
|Rumania vs San Marino
|Disney+ Premium, DAZN Deutschland
|14:45
|Austria vs Bosnia-Herzegovina
|Disney+ Premium, ESPN 3
|14:45
|Kosovo vs Suiza
|Disney+ Premium, ESPN2, Zapping, Claro TV+, Disney+
|14:45
|Suecia vs Eslovenia
|Disney+ Premium, DAZN Deutschland
|14:45
|Bielorrusia vs Grecia
|Disney+ Premium, DAZN Deutschland
|20:00
|Trinidad y Tobago vs Bermudas
|YouTube, Canal GOAT, Paramount+, Bluu
|20:00
|Panamá vs El Salvador
|YouTube, Canal 4 El Salvador, RPC, TVN2 Panamá
|20:00
|Guatemala vs Surinam
|YouTube, STVS, Tigo Sports Guatemala, SCCN
|20:00
|Costa Rica vs Honduras
|YouTube, Teletica Canal 7, Canal 11 Honduras, TD +
|20:00
|Haití vs Nicaragua
|YouTube, Bet365, Tigo Sports Honduras, Canal GOAT, Paramount+
|20:00
|Jamaica vs Curazao
|YouTube, Canal GOAT, ESPN 2, Watch ESPN.
Partidos de hoy por Brasileirao
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|18:30
|Botafogo vs Sport Recife
|Fanatiz International, Amazon Prime Video, Spor Smart 2, Fanatiz USA
Partidos de hoy por Primera División de Chile
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|16:00
|Deportes Concepción vs Antofagasta
|MAX chile, TNT Sports, TNT SPORTS Premium
|18:30
|Rangers vs San Marcos
|MAX chile, TNT Sports, TNT SPORTS Premium
Partidos de hoy por Primera de Colombia
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|18:30
|Fortaleza CEIF vs Deportes Tolima
|RCN Nuestra Tele, Win+
Partidos de hoy por amistoso
|HORA
|PARTDOS
|CANAL
|5:15
|Japón vs Bolivia
|Futbol Canal, TBS, Astro Go, Astro Football
|6:00
|Corea del Sur vs Ghana
|GTV Sports+, Coupang Play, ZhiBo8
|12:00
|Chile vs Perú
|Andina de Televisión, América Televisión, Movistar Deportes, América TVGO, Disney+ Premium
|13:00
|Jordania vs Malí
|ORTM Mali, beIN Sports, Jordan TV Sport
|14:00
|Marruecos vs Uganda
|Arryadia, Tamazight TV, Al Aoula, SNRT Live, FUFA TV
|14:30
|Brasil vs Túnez
|SporTV, Globo, Globoplay, Zapping
|16:00
|Canadá vs Venezuela
|SimpleTV, Televen, Sport TV3, Fox Sports 1
|19:00
|EE. UU. vs Uruguay
|DIRECTV Sports Uruguay, NS Eventos 1, TCC, AUF TV
|19:00
|Colombia vs Australia
|DIRECTV Sports , DGO, Bet365, Caracol TV, RCN Television
|20:30
|Ecuador vs Nueva Zelanda
|Canal del Futbol, Sport TV4, Sport TV Multiscreen, Fanatiz USA, TVNZ+
|20:30
|México vs Paraguay
|Tigo Sports, fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision
Copa
Horarios de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90