0
EN VIVO
Emelec vs Liga de Quito por las semifinales de Copa Ecuador

Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este martes 18 de noviembre

La agenda deportiva está cargada con intensos partidos de hoy, por las Eliminatorias al Mundial 2026 y con amistosos que prometen sacar chispas.

Shirley Marcelo
Agenda de partidos de hoy, martes 18 de noviembre.
Agenda de partidos de hoy, martes 18 de noviembre. | composición Líbero
COMPARTIR

La programación de partidos de hoy, martes 18 de noviembre, alterará emociones en los amantes del deportes rey, pues se definirán clasificados al Mundial 2026 de la UEFA, además se jugarán duelos amistosos entre la Conmebol y Chile vs Perú, EE. UU. vs Uruguay, Colombia vs Australia, Ecuador vs Nueva Zelanda y otros duelos. Sigue la agenda completa aquí.

Juan Román Riquelme sorprende con mensaje acerca de Christian Cueva.

PUEDES VER: Riquelme y su rotundo mensaje cuando le preguntaron por Christian Cueva: "Para mí es un..."

Partidos de hoy por Eliminatorias:

HORAPARTIDOCANAL
11:00Iraq vs Emiratos Árabes Unidos Disney+ Premium
14:45Bulgaria vs Georgia Disney+ Premium
14:45España vs Turquía ESPN, Disney+ Premium
14:45Escocia vs Dinamarca ESPN 2, Disney+ Premium
14:45Gales vs Macedonia del Norte Disney+ Premium, DAZN Deutschland
14:45Bélgica vs Liechtenstein Disney+ Premium, DAZN Deutschland
14:45Rumania vs San Marino Disney+ Premium, DAZN Deutschland
14:45Austria vs Bosnia-Herzegovina Disney+ Premium, ESPN 3
14:45Kosovo vs Suiza Disney+ Premium, ESPN2, Zapping, Claro TV+, Disney+
14:45Suecia vs Eslovenia Disney+ Premium, DAZN Deutschland
14:45Bielorrusia vs Grecia Disney+ Premium, DAZN Deutschland
20:00Trinidad y Tobago vs Bermudas YouTube, Canal GOAT, Paramount+, Bluu
20:00Panamá vs El Salvador YouTube, Canal 4 El Salvador, RPC, TVN2 Panamá
20:00Guatemala vs Surinam YouTube, STVS, Tigo Sports Guatemala, SCCN
20:00Costa Rica vs Honduras YouTube, Teletica Canal 7, Canal 11 Honduras, TD +
20:00Haití vs Nicaragua YouTube, Bet365, Tigo Sports Honduras, Canal GOAT, Paramount+
20:00Jamaica vs Curazao YouTube, Canal GOAT, ESPN 2, Watch ESPN.

Partidos de hoy por Brasileirao

HORAPARTIDOCANAL
18:30Botafogo vs Sport RecifeFanatiz International, Amazon Prime Video, Spor Smart 2, Fanatiz USA

Partidos de hoy por Primera División de Chile

HORAPARTIDOSCANAL
16:00Deportes Concepción vs AntofagastaMAX chile, TNT Sports, TNT SPORTS Premium
18:30Rangers vs San MarcosMAX chile, TNT Sports, TNT SPORTS Premium

Partidos de hoy por Primera de Colombia

HORAPARTIDOCANAL
18:30Fortaleza CEIF vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Win+

Partidos de hoy por amistoso

HORAPARTDOSCANAL
5:15 Japón vs Bolivia Futbol Canal, TBS, Astro Go, Astro Football
6:00Corea del Sur vs Ghana GTV Sports+, Coupang Play, ZhiBo8
12:00Chile vs Perú Andina de Televisión, América Televisión, Movistar Deportes, América TVGO, Disney+ Premium
13:00Jordania vs Malí ORTM Mali, beIN Sports, Jordan TV Sport
14:00Marruecos vs Uganda Arryadia, Tamazight TV, Al Aoula, SNRT Live, FUFA TV
14:30Brasil vs Túnez SporTV, Globo, Globoplay, Zapping
16:00Canadá vs Venezuela SimpleTV, Televen, Sport TV3, Fox Sports 1
19:00EE. UU. vs Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, NS Eventos 1, TCC, AUF TV
19:00Colombia vs Australia DIRECTV Sports , DGO, Bet365, Caracol TV, RCN Television
20:30Ecuador vs Nueva Zelanda Canal del Futbol, Sport TV4, Sport TV Multiscreen, Fanatiz USA, TVNZ+
20:30México vs Paraguay Tigo Sports, fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision
Copa

Horarios de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

Lo más visto

  1. EN VIVO | Emelec vs Liga de Quito HOY por semifinal de Copa Ecuador vía DIRECTV ONLINE GRATIS

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano