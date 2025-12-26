- Hoy:
Alianza Lima lo buscó, pero está muy cerca de fichar por campeón de Libertadores: "Un 99%"
¡No llegaría a La Victoria! Este jugador que estuvo en el radar de Alianza Lima, ya tendría nuevo club, aseguran la prensa ecuatoriana. Todos los detalles.
En las última semanas han surgido diferentes nombres para reforzar a Alianza Lima con miras a la temporada 2026. Algunos como Luis Ramos o Federico Girotti (falta ser oficial) se han concretado, mientras que otros finalmente han perdido peso con el correr de los días.
Es el caso del ecuatoriano Janner Corozo, de quien en los primeros días de noviembre de este año se había informado que interesaba en La Victoria, según información que llegó desde su país.
El extremo está cerca de dejar el Barcelona SC pese a tener contrato por todo el año 2026; sin embargo, todo apunta a que no llegará a Alianza Lima para la próxima temporada.
Es que de acuerdo al periodista ecuatoriano Nene Espín, Corozo reforzará a LDU Quito, uno de los clubes más importantes del país norteño y campeón de la Copa Libertadores en una ocasión (2017).
"Janner Corozo, un 99% que sería nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ya habría arreglado con LDU para ser su nuevo extremo. Creo que triunfará", dijo el citado periodista para el programa Fútbol 17.
Janner Corozo: valor en el mercado
Janner Corozo tiene una cotización de 1,2 millones de euros, de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt. Su mejor valor fue entre abril y junio de este año, cuando llegó a tener un valor de 1,8 millones de euros.
Janner Corozo: trayectoria
- Carlos Borbor Reyes (Ecuador)
- LDU Guayaquil (Ecuador)
- Macará (Ecuador)
- El Nacional (Ecuador)
- Independiente del Valle (Ecuador)
- Delfín SC (Ecuador)
- Everton (Chile)
- Barcelona SC (Ecuador)
