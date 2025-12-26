Alianza Lima busca dar el golpe firmando a campeón de Sudamericana hasta 2028: "Acuerdo"

Alianza Lima inicia una nueva etapa bajo el mando del DT Pablo Guede, donde buscará ponerle fin a su sequía sin título y conquistar la Liga 1 2026, así como destacar a nivel internacional. El club se mueve en el mercado en busca de refuerzos, pero sobre todo retener a sus figuras. En ese contexto, se conoció que están próximos a firmar un extenso contrato con un campeón de la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Alianza Lima quiere romper el mercado y apunta a fichar a futbolista europeo para el 2026

Alianza Lima busca firmar a campeón de la Copa Sudamericana

LÍBERO pudo conocer, a través de su edición impresa, que la dirección deportiva de Alianza Lima avanza de manera firme en la conformación de su plantel para la próxima temporada. En ese contexto, uno de los objetivos principales es concretar la renovación del volante Fernando Gaibor.

El futbolista ecuatoriano ha mostrado un rendimiento destacado con la camiseta blanquiazul y se ha convertido en uno de los jugadores más valorados por la hinchada. Por ello, la directiva viene negociando su continuidad y ya alcanzó un acuerdo para extender su vínculo, que acaba a fin del presenta año, hasta finales de la temporada 2028.

Fernando Gaibor está próximo a renovar con Alianza Lima por 3 años.

De esta manera, el cuadro íntimo asegurará la permanencia de uno de los futbolistas más importantes y regulares del plantel. En la última temporada, Gaibor disputó 51 partidos con Alianza Lima, en los que anotó 2 goles y brindó 5 asistencias, siendo además una pieza clave en el funcionamiento del equipo. En los próximos días se hará oficial su renovación, una noticia positiva para los hinchas.

Fernando Gaibor fue campeón de la Copa Sudamericana

Fernando Gaibor ha desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol ecuatoriano, donde consiguió sus principales logros a nivel de clubes. Uno de los momentos más destacados se dio con Independiente del Valle, una de las instituciones más representativas del continente.

Con el conjunto conocido como el ‘Matagigantes’, Gaibor no solo se coronó campeón de la Liga Pro de Ecuador, sino que también integró el plantel que conquistó la Copa Sudamericana en la temporada 2022, además de la Recopa Sudamericana al año siguiente.