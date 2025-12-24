0

Alianza Lima en negociaciones con atacante de talla internacional para ganar el título 2026

¡Sorpresa! Mientras los hinchas esperan a Girotti, se conoció que Alianza Lima está negociando con hábil atacante para salir campeón del 2026.

Francisco Esteves
Alianza Lima negocia con potente atacante.
Alianza Lima negocia con potente atacante. | Foto: Club Alianza Lima.
COMPARTIR

En estos momentos los hinchas de Alianza Lima están totalmente enfocados en la llegada de Federico Girotti, delantero argentino que está cada vez más cerca de ser anunciado en La Victoria. Sin embargo, lo que no saben los aficionados es que el cuadro blanquiazul también está en conversaciones avanzadas con hábil atacante con el objetivo de alzar el título del fútbol peruano en el 2026.

Hernán Barcos y sus 5 mejores goles en Alianza Lima.

PUEDES VER: ¡Contén las lágrimas! Hernán Barcos y sus 5 mejores goles con camiseta de Alianza Lima

Como sabemos, la prioridad para el pueblo íntimo es salir campeón de la Liga 1 y así acabar con la hegemonía de Universitario de Deportes. No obstante, también está la misión de hacerse con el tricampeonato de la Liga Femenina y por ello, según informó el periodista Gerson Cuba, la escuadra de Matute está en negociaciones con una delantera.

"Yomira Tacilla mantiene conversaciones avanzadas con Alianza Lima Femenino para extender su vínculo", precisó el mencionado comunicador a través de suc uenta oficial de 'X'. Recordemos que la atacante ha formado parte de cada uno de los cuatro títulos de Alianza Lima en la era profesional del fútbol femenino en el Perú, por lo que es muy querida por la hinchada blanquiazul.

De esta forma, José Letelier quiere mantener a una de sus principales jugadoras con el objetivo de hacer otra campaña sensacional en la Liga Femenina. Recordemos que este año las íntimas se hicieron con el Torneo Apertura y, tras perder el Torneo Clausura, vencieron por 5-3 a Universitario de Deportes en la gran final nacional.

Alianza Lima jugará la Copa Libertadores 2027

El campeón del Torneo Clausura clasificó a la edición 2026, es decir la 'U', mientras que Alianza Lima obtuvo su boleto a la Copa Libertadores Femenina del 2027, ya que así lo indica el reglamento de la Liga Femenina. Esta decisión se tomó con el fin de que los campeones puedan prepararse de la mejor manera, es decir con más tiempo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. ¿Sekou Gassama, delantero español-senegalés, será el flamante fichaje de Universitario?

  2. Tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2026, pero ahora jugará en club recién ascendido

  3. Ministro del Interior indicó que la Noche Crema y Noche Blanquiazul tienen que cambiar de fecha

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano