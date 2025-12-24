Alianza Lima en negociaciones con atacante de talla internacional para ganar el título 2026
¡Sorpresa! Mientras los hinchas esperan a Girotti, se conoció que Alianza Lima está negociando con hábil atacante para salir campeón del 2026.
En estos momentos los hinchas de Alianza Lima están totalmente enfocados en la llegada de Federico Girotti, delantero argentino que está cada vez más cerca de ser anunciado en La Victoria. Sin embargo, lo que no saben los aficionados es que el cuadro blanquiazul también está en conversaciones avanzadas con hábil atacante con el objetivo de alzar el título del fútbol peruano en el 2026.
Como sabemos, la prioridad para el pueblo íntimo es salir campeón de la Liga 1 y así acabar con la hegemonía de Universitario de Deportes. No obstante, también está la misión de hacerse con el tricampeonato de la Liga Femenina y por ello, según informó el periodista Gerson Cuba, la escuadra de Matute está en negociaciones con una delantera.
"Yomira Tacilla mantiene conversaciones avanzadas con Alianza Lima Femenino para extender su vínculo", precisó el mencionado comunicador a través de suc uenta oficial de 'X'. Recordemos que la atacante ha formado parte de cada uno de los cuatro títulos de Alianza Lima en la era profesional del fútbol femenino en el Perú, por lo que es muy querida por la hinchada blanquiazul.
De esta forma, José Letelier quiere mantener a una de sus principales jugadoras con el objetivo de hacer otra campaña sensacional en la Liga Femenina. Recordemos que este año las íntimas se hicieron con el Torneo Apertura y, tras perder el Torneo Clausura, vencieron por 5-3 a Universitario de Deportes en la gran final nacional.
Alianza Lima jugará la Copa Libertadores 2027
El campeón del Torneo Clausura clasificó a la edición 2026, es decir la 'U', mientras que Alianza Lima obtuvo su boleto a la Copa Libertadores Femenina del 2027, ya que así lo indica el reglamento de la Liga Femenina. Esta decisión se tomó con el fin de que los campeones puedan prepararse de la mejor manera, es decir con más tiempo.
