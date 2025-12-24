0

Jairo Concha y el nuevo rol que asumirá en Universitario tras llegada de Javier Rabanal

¡Sorpresa! Jairo Concha tendrá un nuevo rol en Universitario de Deportes, esto debido a la llegada de Javer Rabanal como DT para el 2026.

Francisco Esteves
Jairo Concha y su nuevo papel en Universitario.
Jairo Concha y su nuevo papel en Universitario. | LIBERO
COMPARTIR

El nuevo director técnico de Universitario de Deportes es Javier Rabanal, español con ideas diferentes a las de su predecesor Jorge Fossati. Por ello, con su llegada a tienda crema seguramente algunas cosas cambiarán, como por ejemplo el rol que tendrá Jairo Concha dentro del plantel merengue. Recordemos que el volante ha tenido uno de sus mejores años como futbolista.

Jorge Fossati habló de Universitario.

PUEDES VER: Jorge Fossati habló sobre demandar a Universitario: "Alguien que no te cumple"

Líbero pudo conocer que el mediocampista de la selección peruana verá novedades con la llegada del nuevo estratega, quien ya fue presentado oficialmente en conferencia de prensa y que dejó claro que el objetivo del plantel será el tetracampeonato, sin descuidar el torneo internacional de la Conmebol. Volviendo al tema principal, el ex Alianza Lima asumirá más protagonismo.

Jairo Concha dejará la doble función de volante y asumirá un rol protagónico en la conducción del balón en el nuevo equipo que está armando Javier Rabanal para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Por ello, pasará a ser una pieza sumamente más importante en Universitario de Deportes, actual tricampeón del fútbol peruano.

Jairo Concha

Jairo Concha también promete ser vital para la selección peruana.

Recordemos que el volante de la 'U' todavía tiene contrato hasta diciembre del 2026, por lo que la única forma de que se vaya es que un club del extranjero se interese en sus servicios. Siendo el monarca del balompié nacional en la actualidad, debería tener alguna oferta, por lo que en las próximas semanas se definirá su futuro. Sin embargo, es poco probable que los merengues lo dejen ir.

¿Cuál es el valor de Jairo Concha?

El valor de Jairo Concha no ha dejado de subir desde que comenzó su carrera profesional. Actualmente tiene un precio de 1.60 millones de euros en el mercado de transferencias, y probablemente esta cotización siga subiendo si la 'rompe' el 2026 en la Copa Libertadores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Ángelo Campos puede remecer el mercado firmando por rival de Alianza Lima para 2026: "Interesa"

  2. Después de cinco años, seleccionado peruano anunció que se va de Universitario: "Duele"

  3. Estos son todos los extranjeros que cuenta Alianza Lima dentro de su plantel del 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano