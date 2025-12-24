Jairo Concha y el nuevo rol que asumirá en Universitario tras llegada de Javier Rabanal

El nuevo director técnico de Universitario de Deportes es Javier Rabanal, español con ideas diferentes a las de su predecesor Jorge Fossati. Por ello, con su llegada a tienda crema seguramente algunas cosas cambiarán, como por ejemplo el rol que tendrá Jairo Concha dentro del plantel merengue. Recordemos que el volante ha tenido uno de sus mejores años como futbolista.

Líbero pudo conocer que el mediocampista de la selección peruana verá novedades con la llegada del nuevo estratega, quien ya fue presentado oficialmente en conferencia de prensa y que dejó claro que el objetivo del plantel será el tetracampeonato, sin descuidar el torneo internacional de la Conmebol. Volviendo al tema principal, el ex Alianza Lima asumirá más protagonismo.

Jairo Concha dejará la doble función de volante y asumirá un rol protagónico en la conducción del balón en el nuevo equipo que está armando Javier Rabanal para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Por ello, pasará a ser una pieza sumamente más importante en Universitario de Deportes, actual tricampeón del fútbol peruano.

Jairo Concha también promete ser vital para la selección peruana.

Recordemos que el volante de la 'U' todavía tiene contrato hasta diciembre del 2026, por lo que la única forma de que se vaya es que un club del extranjero se interese en sus servicios. Siendo el monarca del balompié nacional en la actualidad, debería tener alguna oferta, por lo que en las próximas semanas se definirá su futuro. Sin embargo, es poco probable que los merengues lo dejen ir.

¿Cuál es el valor de Jairo Concha?

El valor de Jairo Concha no ha dejado de subir desde que comenzó su carrera profesional. Actualmente tiene un precio de 1.60 millones de euros en el mercado de transferencias, y probablemente esta cotización siga subiendo si la 'rompe' el 2026 en la Copa Libertadores.