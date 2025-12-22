La gran diferencia de Javier Rabanal respecto a los otros técnicos del tricampeonato

Recientemente Universitario de Deportes presentó a su director técnico para la temporada 2026: Javier Rabanal. El entrenador merengue luchará para salir tetracampeón y hacer historia con el club estudiantil, pero algo que pocos saben es que guarda una enorme diferencia con los otros dos estrategas que formaron parte del tricampeonato, es decir Jorge Fossati y Fabián Bustos.

Como sabemos, la 'U' decidió dar un paso al lado respecto al DT uruguayo debido a que quería un cambio en su idea de juego. Por ello, ahora llegó un hombre directamente desde Independiente del Valle, donde fue campeón de la Serie A de Ecuador, y quiere dar la hora en Perú. No obstante, el nacido en España no cuenta con la misma experiencia en cuanto a edad que sus dos predecesores.

Y es que Fabián Bustos cuenta con 56 años de edad y Jorge Fossati con 73, por lo que ambos tienen una edad considerable, sobre todo el 'Nonno'. Sin embargo, Javier Rabanal recién posee 46 años y ha cruzado una menor cantidad de clubes que los otros dos entrenadores en cuestión, por lo que podría representar una apuesta arriesgada por parte de la directiva en Universitario de Deportes.

Sin embargo, pese a su edad, Javier Rabanal salió campeón en una de las ligas más difíciles de Sudamérica y, además, fue semifinalista de la Copa Sudamericana 2025 con Independiente del Valle. Motivo por el cual llega en un sensacional momento para dar la hora en la Liga 1.

¿Qué clubes ha dirigido Javier Rabanal?