Jorge Fossati habló sobre demandar a Universitario: "Alguien que no te cumple"

Se acabó la temporada 2025 en el fútbol peruano y una de las grandes sorpresas fue la salida de Jorge Fossati, quien sacó tricampeón de la Liga 1 a Universitario de Deportes y aún así la directiva decidió no contar más con su presencia. Ante ello, el entrenador uruguayo sorprendió con declaraciones acerca de una posible demanda al conjunto merengue.

En los últimos días, tras haberse confirmado su salida del club, comenzaron los rumores respecto al 'Nonno' e incluso algunos personajes públicos aseguraron que había roto la interna del plantel al pedir vuelos chárter y negarse a entrenar en Campo Mar. Incluso, Carlos Galván aseguró que estaba desconcentrado porque toda su atención estaba en la selección de Costa Rica, con la que presuntamente tenía un acuerdo.

Por ello, en una entrevista con El Comercio, Jorge Fossati desmintió aquellas declaraciones e indicó que se fue en buenos términos de Universitario de Deportes, pero que a él le hubiera gustado continuar como director técnico merengue y la decisión de su partida fue netamente del área administrativa. Asimismo, señaló que nunca haría algo contra la institución deportiva de Ate.

"Me parece que preguntarme eso es como hablar mal de las autoridades. ¿A quién demandarias tú? A alguien que no te cumple. Me parece que la pregunta está fuera de lugar, porque no quiero imaginarme en ese escenario (demandar a la ‘U’). No tengo por qué imaginarmelo tampoco", precisó el director técnico crema en la mencionada charla.

Jorge Fossati le tiene mucho cariño a Universitario.

Jorge Fossati espera Universitario cumpla contrato

Jorge Fossati también indicó que espera no haya complicaciones legales tras su salida de Universitario, esto en cuanto a la paga de su comando técnico. "En definitiva, lo único que te puedo decir, es que no hay nada que discutir, hay un contrato como bien dijo el doctor Velazco en su momento, la posición era cumplir con ese contrato. Después está la voluntad nuestra de no hacer nada. Simplemente que cumplan como dice en el comunicado que nos enviaron a nosotros con la claúsula y nada más", sentenció.