Franco Velazco le responde a Jorge Fossati tras acusar a Universitario de no pagarle: "Se expone..."

Nadie se esperaba que Jorge Fossati termine saliendo de Universitario a puertas de la temporada 2026. Hubo tantas reuniones de por medio, pero ninguna llegó a buen puerto. Ahora las cosas se pusieron tensas entre el uruguayo y la directiva. Sucede que el mismo 'Nono' declaró que no le parecía que presenten a nuevo DT, mientras que a él no le han 'pagado' lo correspondiente a su contrato.

"Todo bien con lo que se estipula en el contrato, pero las deudas que tenían con nosotros no terminan de arreglarse con la forma de pago, y eso es algo que no entiendo mucho", confesó Fossati hace poco. Estas declaraciones llegaron a los oídos de Franco Velazco, administrador de Universitario, y parece que no está del todo contento.

Jorge Fossati es muy querido por la hinchada crema

En diálogo con Omar Dávila, Velazco expuso lo siguiente: "No vale la pena para ambas partes ponernos a discutir sobre algo que él ha mencionado hoy. Me apena que lo haya mencionado porque le dije que no iba a tocar ese tema públicamente con nadie. Era algo que se iba a manejar de forma privada. Pero bueno, si él ha decidido mencionar algo, es él quien queda expuesto ante los hinchas".

Velazco admira a Fossati

A pesar de que está en desacuerdo con sus declaraciones, el administrador crema prefirió quedarse con una buena imagen de él. "Me quedo con el Fossati tricampeón, con la persona con la que hemos compartido estos años", señaló Franco Velazco. Seguro en los próximos días llegarán a un acuerdo, pues el uruguayo sigue molesto.

El futuro de Jorge Fossati

Se desconoce si el DT uruguayo va a seguir trabajando en la temporada 2026. Si hablaba de que tenía chances de dirigir en México o Uruguay, pero hasta el momento no hay nada formal. De todas maneras, no se puede descartar que pueda dirigir en la Liga 1. Su etapa en Universitario prácticamente está cerrada, así que si es por trabajo él aceptaría.