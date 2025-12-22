Fossati dio contundente comentario contra Universitario tras llegada de Rabanal: "Debería..."
Jorge Fossati no se midió y dio un fuerte comentario contra Universitario de Deportes en medio de la presentación de Javier Rabanal como nuevo técnico.
Jorge Fossati ya no forma parte de Universitario de Deportes, pero concedió una nueva entrevista antes de la presentación de Javier Rabanal como nuevo entrenador. Durante esta charla, el exentrenador del equipo crema hizo un comentario contundente sobre su situación contractual, lo cual refleja de manera negativa al club estudiantil.
Jorge Fossati dejó fuerte mensaje contra Universitario por temas contractuales
Fossati brindó una entrevista al programa 'AquiTVO' de Radio Ovación, donde fue consultado sobre cómo viene sobrellevando su vida luego de salir de Universitario. Además, explicó que aún existen temas económicos con la escuadra merengue que no se han terminado de resolver.
Es por eso que, en medio de la llegada y presentación de Javier Rabanal como flamante técnico del cuadro merengue, el uruguayo salió al frente para exigir a los cremas que definan la forma de pago que tienen pendiente con él y su comando técnico, para que así inicien su renovada etapa.
Jorge Fossati se dirigió a Universitario exigiendo el pago pendiente tras finalizar su contrato.
"Estoy tratando de disfrutar, al menos, de una pausa. No puedo hacerlo del todo porque, lamentablemente, la decisión ya está tomada. Todo bien con lo estipulado en el contrato, pero las deudas que tenían con nosotros no terminan de arreglarse con la forma de pago, y eso es algo que no entiendo mucho", comenzó diciendo.
"Antes de tomar una decisión así, se debería cerrar el tema anterior, porque si no, se estará utilizando ese dinero en otras cosas", dijo de forma contundente Jorge Fossati acerca de la administración de Universitario.
Jorge Fossati dejó en claro su cariño por Universitario
Sin embargo, Fossati dejó en claro que el cariño que siente por el club estudiantil no cambiará en absoluto, ya que su paso significó mucho para su carrera.
"Lo que quiero es que se termine esta etapa, porque son cosas del fútbol, pero siempre con el respeto y el cariño que nos hemos dispensado en todo este tiempo. Mi cariño por el club no va a cambiar, y esperemos que la nueva etapa también arranque bien", concluyó.
