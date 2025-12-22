0

Universitario impactó tras anunciar la salida de su principal figura: "Gracias por tu garra"

¡Atención, hincha crema! Mediante sus redes sociales, Universitario impactó tras anunciar la salida de su principal figura de cara a la temporada 2026.

Jesús Yupanqui
Universitario sorprendió tras anunciar la salida de su principal figura.
Universitario sorprendió tras anunciar la salida de su principal figura. | FOTO: Universitario
El mercado de pases de Universitario está sorprendiendo a sus hinchas. Mediante sus redes sociales, el cuadro crema informó la salida de Catalina Usme, destacada futbolista colombiana que se convirtió en principal referente de las 'Leonas'.

Universitario de Deportes tiene a su primer refuerzo del 2026.

"Gracias por tu garra, 'Cata'. Agradecemos a Catalina Usme por su profesionalismo con la camiseta crema y los goles anotados en su reciente paso por las 'Leonas'", señaló la 'U'.

'Cata' llegó a Universitario a mitad de temporada 2025 y fue elegida como la mejor jugadora de Torneo Clausura de la Liga Femenina. En la final nacional contra Alianza, la atacante demostró su jerarquía, pero no logró conseguir el objetivo.

Catalina Usme

Catalina Usme no seguirá en Universitario.

La noticia sorprendió a los hinchas cremas. La salida de 'Cata' es un golpe fuerte en la planificación del equipo para la temporada 2026, donde el objetivo es lograr el título.

Andrés Usme se va de Universitario

Perder la final contra Alianza Lima fue un fuerte golpe para Universitario. Mediante sus redes sociales, el cuadro crema informó la salida del entrenador Andrés Usme.

"Agradecemos al profesor Andrés Usme y a su comando técnico por su profesionalismo al mando de nuestras Leonas y la clasificación a la Copa Libertadores 2026", señaló.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

