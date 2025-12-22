Álvaro Barco minimizó pregunta sobre Jorge Fossati y dio inesperado comentario: "No es..."

Javier Rabanal fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Universitario de Deportes para la temporada 2026, con Liga 1 y Copa Libertadores en juego. Bajo esa premisa, en plena conferencia de prensa, un periodista soltó el nombre de Jorge Fossati y quien no dudó en responder fue Álvaro Barco, actual director deportivo del conjunto merengue.

Como sabemos, hace poco el uruguayo dejó de ser entrenador de los cremas y por ello surgieron muchas dudas sobre cómo fue su salida, ya que acababa de obtener el tricampeonato nacional en el Perú. Sin embargo, durante la presentación del nuevo estratega no vieron conveniente conversar sobre el 'Nonno' y por eso dieron una respuesta sumamente contundente.

"No es el momento para dar detalles, la presentación es un momento importante. Ya va a haber mucho tiempo para dar detalles", indicó Álvaro Barco sobre Jorge Fossati, dando a conocer que próximamente seguro saldrán a la luz más datos sobre su salida en Universitario de Deportes, donde estuvo en dos períodos y en ambas oportunidades salió campeón de la Liga 1.

Jorge Fossati es tricampeón con al 'U'.

Javier Rabanal habló sobre el objetivo de Universitario

Asimismo, quien también habló fue Javier Rabanal, director técnico que viene de salir campeón con Independiente del Valle en Ecuador y tiene como principal objetivo conseguir el 'Tetra' con la 'U'. Por ello, respondió que dejará todo de sí mismo para cumplir con la meta de la institución deportiva y alegrar a todos sus hinchas alrededor del Perú.

"El tetracampeonato vendrá en la medida que nosotros consigamos hacer nuestro trabajo, enganchar al plantel con la idea de juego y que sean felices en el día a día. No se puede prometer títulos, pero sí mucho trabajo y seriedad para echarle todas las horas", precisó el entrenador oriundo de España.