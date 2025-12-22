0

Álvaro Barco minimizó pregunta sobre Jorge Fossati y dio inesperado comentario: "No es..."

¡Sorpresa! Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, no dudó en dejar un fuerte mensaje tras ser consultado por Jorge Fossati.

Francisco Esteves
Jorge Fossati recibió duro comentario de Álvaro Barco.
Jorge Fossati recibió duro comentario de Álvaro Barco. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Javier Rabanal fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Universitario de Deportes para la temporada 2026, con Liga 1 y Copa Libertadores en juego. Bajo esa premisa, en plena conferencia de prensa, un periodista soltó el nombre de Jorge Fossati y quien no dudó en responder fue Álvaro Barco, actual director deportivo del conjunto merengue.

Alianza Lima cerca de fichar a su nuevo delantero extranjero.

PUEDES VER: Alianza Lima a nada de fichar al '9' extranjero para el 2026: "Entre hoy y mañana"

Como sabemos, hace poco el uruguayo dejó de ser entrenador de los cremas y por ello surgieron muchas dudas sobre cómo fue su salida, ya que acababa de obtener el tricampeonato nacional en el Perú. Sin embargo, durante la presentación del nuevo estratega no vieron conveniente conversar sobre el 'Nonno' y por eso dieron una respuesta sumamente contundente.

"No es el momento para dar detalles, la presentación es un momento importante. Ya va a haber mucho tiempo para dar detalles", indicó Álvaro Barco sobre Jorge Fossati, dando a conocer que próximamente seguro saldrán a la luz más datos sobre su salida en Universitario de Deportes, donde estuvo en dos períodos y en ambas oportunidades salió campeón de la Liga 1.

Universitario

Jorge Fossati es tricampeón con al 'U'.

Javier Rabanal habló sobre el objetivo de Universitario

Asimismo, quien también habló fue Javier Rabanal, director técnico que viene de salir campeón con Independiente del Valle en Ecuador y tiene como principal objetivo conseguir el 'Tetra' con la 'U'. Por ello, respondió que dejará todo de sí mismo para cumplir con la meta de la institución deportiva y alegrar a todos sus hinchas alrededor del Perú.

"El tetracampeonato vendrá en la medida que nosotros consigamos hacer nuestro trabajo, enganchar al plantel con la idea de juego y que sean felices en el día a día. No se puede prometer títulos, pero sí mucho trabajo y seriedad para echarle todas las horas", precisó el entrenador oriundo de España.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Michael Hoyos rompe su silencio luego de decir que no jugará en Perú con Universitario: "En mi..."

  2. Javier Rabanal hizo fuerte revelación tras ser presentado como DT de Universitario: "No lo pensé"

  3. Prensa chilena impacta al señalar el fichaje que Colo Colo busca arrebatar a Alianza: "Lo quieren"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano