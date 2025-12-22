Universitario lo contactó para ficharlo y ahora deja mensaje de despedida a su club: "Gracias"

Universitario de Deportes está enfocado en poder armar un plantel con grandes figuras luego de haber anunciando varias salidas en su plantel. La escuadra merengue busca nuevos fichajes en el mercado y se reveló que había contactado a un destacado volante que ahora sorprendió al desvincularse de su equipo.

Universitario lo contactó para ficharlo y ahora se despide de su club

Con la intención de reforzar su plantel, el cuadro merengue tenía en la mira al volante Tomás Martínez, quien defendió la camiseta de Melgar durante la última temporada y dejó un rendimiento sólido. En ese contexto, se confirmó que el futbolista argentino no continuará en el club arequipeño y ya se despidió a través de sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, Martínez agradeció a Melgar por las tres temporadas que formó parte de la institución y dedicó un mensaje especial a sus ahora excompañeros, a quienes señaló que siempre consideró “una familia”. Además, expresó su gratitud por el apoyo constante de la hinchada a lo largo de estos años.

Tomás Martínez se despidió de Melgar luego de 3 temporadas.

"Gracias Melgar, Gracias Arequipa. Gracias a mis compañeros por estos tres años compartidos, por convertirse en mi segunda familia. A toda la gente que trabaja en el club con tanto amor y profesionalismo, gracias. Por último, gracias a la gente y a la hinchada por el cariño recibido, que es mutuo. Los voy a llevar siempre en mi corazón", fue el mensaje que publicó el jugador.

La publicación del futbolista también estuvo acompañada de varias fotografías donde se logra apreciar a su familia con la camiseta del 'Dominó', así como la unión que tenía con sus compañeros.

Tomás Martínez fue contactado por Universitario

De acuerdo a lo informado por el periodista Tomás Camacho, la dirección deportiva de Universitario contactó a Tomás Martínez para poder negociar un traspaso "Ante la inminente salida de Jairo Vélez, Universitario se puso en contacto con Tomás Martínez de FC Melgar", reveló en su momento el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Recientemente, el periodista deportivo señaló que el volante sigue siendo una opción vigente en la escuadra crema, aunque la decisión final la tendrá el DT Javier Rabanal.