Sorpresa en el mercado: Tradicional club de la Liga 2 busca el fichaje de jugador que sonó en la U

Terminó la temporada 2025 y no solo los clubes de la Liga 1 buscan reforzarse para el próximo año, ya que en la Liga 2, diversos elencos nacionales tienen el objetivo de armar un equipo competitivo para tratar de regresar a la Primera División. Por ese motivo, Alianza Universidad va por el fichaje de un atacante que fue pretendido por Universitario de Deportes.

Club de la Liga 2 apunta al fichaje de jugador voceado en Universitario para 2026

Según la información que brindó el periodista Franco López en sus redes sociales, los 'Azulgranas' quieren reforzar su plantel con el extremo de 28 años, Abel Casquete. Hay altas posibilidades de que el ex River Plate de Argentina se incorpore al elenco de altura el próximo año.

"Abel Casquete tiene muchas chances de jugar la próxima temporada en Alianza Universidad de Huánuco, el atacante ecuatoriano dejaría el FC Cajamarca y se uniría al cuadro de Huánuco para afrontar la Liga 2 - 2026", precisó el comunicador en su cuenta de

Abel Casquete a un paso de fichar por Alianza Universidad de Huánuco

Su eventual llegada al conjunto huanuqueño se daría en condición de agente libre al finalizar su vínculo con el 'Caballo Negro' en diciembre de este 2025. Precisamente, a lo largo del año, el también mediocentro ofensivo disputó un total de 8 goles, y 5 asistencias en 23 partidos.

Abel Casquete sonó como refuerzo de Universitario de Deportes

En una anterior entrevista que brindó Omar Zavaleta, presidente de FC Cajamarca, el futbolista Abel Casquete había despertado el interés de Universitario. "No podemos cortarle las alas a ningún jugador. Él (Abel Casquete) decidirá si continúa en el club. Me parece que tiene ofertas de Universitario de Deportes y de otros clubes. La decisión que él tome, la voy a apoyar", expresó.

Valor en el mercado de Abel Casquete

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Abel Casquete se encuentra tasado actualmente en 300 mil euros en el mercado de pases. Esta cotización no se compara con los 350 mil euros que alcanzó durante su etapa en Los Chankas de Andahuaylas el 2024.