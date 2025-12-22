¿Javier Rabanal cambia la línea defensiva? Nuevo DT de la U sorprende con decisión: "Voy a…"

Universitario de Deportes inicia una nueva era con Javier Rabanal como entrenador, luego de la salida de Jorge Fossati. Mediante una conferencia de prensa, el club crema presentó al estratega español quien no dudó en responder las diversas preguntas de los medios de comunicación.

Cabe mencionar que el flamante técnico llega de Independiente del Valle de Ecuador donde dejó una importante huella. Precisamente, sobre su estilo de juego, no dudó en señalar que los equipos predecibles no llegan muy lejos en competiciones internacionales.

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre su esquema de juego en Universitario?

Javier Rabanal inicia nueva era en Universitario de Deportes

“A los jugadores no se les impone nada, hay que ver las características que tienen, donde se encuentran más cómodos y a partir de ahí construir la línea de 5 que ha funcionado aquí”, dijo Javier Rabanal respecto al esquema que trajo Jorge Fossati a la ‘U’ y continuó con Fabián Bustos.

Cabe mencionar que Universitario de Deportes mantuvo un esquema definido por tres años consecutivos, logrando importantes resultados con futbolistas que se adaptaron rápidamente al juego. En ese sentido, mencionó que empezará con la línea de 5.

“Uno puede tener un estilo con la línea de 4 o con la línea de 5, con dos delanteros o con dos extremos. El estilo que vengo promoviendo desde Independiente del Valle y que Álvaro Barco conoce es perfectamente con la línea de 5. Es verdad que me gustaría tener versatilidad táctica y que a la larga podemos utilizar extremos, porque los equipos predecibles no llegan muy lejos en los torneos internacionales. Entonces me voy a basar en el trabajo que han hecho los anteriores entrenadores y voy a empezar con la línea de 5”, agregó.

Trayectoria de Javier Rabanal

La trayectoria del estratega español inició en 1998 dirigiendo fútbol femenino en categorías regionales en España. Llegó a Willem II de los Países Bajos en 2019 donde fue técnico del equipo Sub 19. Entre los años 2022 y 2023 fue parte del cuerpo técnico de Ruud van Nistelrooy en el PSV Eindhoven, logrando la Copa y la Supercopa de los Países Bajos, lo que fortaleció su visión táctica.

Su carrera como entrenador siguió en Ecuador con el equipo de Independiente Juniors, consiguiendo el cuarto puesto en la serie B del 2024. Ascendió al primer equipo de Independiente del Valle, consiguiendo buenos resultados como el campeonato nacional y las semifinales de la Copa Sudamericana.