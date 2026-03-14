El imperdible truco de WhatsApp para que nadie se entere que está conectado y en línea

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, contando con más de 2,7 mil millones de usuarios en todo el mundo y cuenta con diversas funciones.

Joel Dávila
Si quieres que nadie te moleste en WhatsApp, este truco te será de suma utilidad.
Si quieres que nadie te moleste en WhatsApp, este truco te será de suma utilidad.
Billones de personas utilizan WhatsApp a diario, contando con una serie de funciones que ayudan a los usuarios que emplean este servicio de Meta. Sin embargo, algunos quieren un poco de privacidad para que nuestros contactos no se enteren que estamos conectados. Esto se puede conseguir realizando algunas configuraciones que hoy aprenderás.

Meta AI fue desplegada en WhatsApp desde 2023, pero en 2025 recién llegó a Europa.

Cómo ocultar mi conexión en WhatsApp

Seamos claros, a diferencia de otras aplicaciones o redes sociales, WhatsApp no permite ocultar nuestra conexión, todo lo contrario, siempre está conectada y activa, por lo que no contaremos con un botón para figura como “desconectado”.

Sin embargo, a continuación, vamos a conocer los pasos que te ayudarán a que tu conexión no sea vista por tus contactos. No temas, no necesitarás recurrir a aplicaciones de terceros, todo lo contario, todos los pasos lo haremos desde la propia WhatsApp. Toma nota:

  • Ingresa a la aplicación de WhatsApp en tu smartphone.
  • En parte superior derecha pulsa los tres puntos.
  • Ingresa en Ajustes.
  • En la parte superior, verás tu foto de perfil y nombre de contacto. Debajo de esto hay una barra de estado que dice “¿Qué sucede?”.
  • Luego de pulsar este apartado te toparás con una barra de estado donde puedes escribir mensajes como “No disponibles”, “No molestar”, “Ausente”, o algo parecido. Tienes la opción de agregar emoticones.
  • Confirma la acción dando clic en el check de verificación.
WhatsApp es propiedad de Meta, lo que Instagram, Facebook y Threads.

Pero, además de esta acción, tienes herramientas para modificar ciertos ajustes de privacidad para limitar el acceso de tus contactos a tu conexión en línea en WhatsApp.

  • En WhatsApp, ingresa a Ajustes.
  • Encuentra y selecciona Privacidad.
  • Verás la opción Hora de última vez y en línea. Ingresa en esta.
  • Aparecerán tres opciones: Todos; mis contactos; mis contactos, excepto…; nadie.
  • Si no quieres que tu información sea visible, escoge Nadie.
  • Dentro de Privacidad, ve a Foto de perfil.
  • Te saldrán cuatro opciones a escoger: todos; mis contactos; mis contactos, excepto; nadie. Escoge la última para que las personas no vean tu foto.

Es muy importante que sepas lo siguiente: que así como configuras la app para que los demás no vean tu conexión, del mismo modo, al hacer esto, tú tampoco podrás ver la actividad de tus contactos.

AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

