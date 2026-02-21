¿WhatsApp será de pago? Todo indica que sí, al menos para los que no quieren ver anuncios

WhatsApp acompaña a miles de millones de usuarios desde hace más de 10 años, tiempo en el cual esta aplicación de mensajería se ha ganado el cariño como la preferencia de las personas. Pero, recientemente, llegaron malas noticias para nosotros dado que todo apunta que este servicio comenzaría a cobrar para disfrutar de la experiencia completa, pero ¿Qué tan cierto es esto?

WhatsApp será de pago, o eso dicen las filtraciones

En todo este tiempo, una de las muchas virtudes de WhatsApp fue que su uso es completamente gratuito, pero diversas filtraciones indican que versiones beta estarían probando su funcionamiento como una versión de pago.

En esta versión beta, de acuerdo a Android Authority, el análisis del código interno para teléfonos Android nos dan indicios de una suscripción de pago por mes, la cual funciona, principalmente, para dejar de ver la publicad en el servicio de Meta.

WhatsApp lleva más de 15 años siendo la aplicación de mensajería más utilizada del mundo.

Asimismo, los avisos llevarían a ajustes de precio, asi como la posibilida de continuar utilizando cientes funcions gratuitamente, pero, eso sí, con contenidos patrocinados.

De momento, se han llevado a cabo pruebas con anuncios en la sección de Canales como en Estados, lo que ya generó muchas críticas desde entonces; sin embargo Meta no ha salido al frente para confirmar o desmentir estas filtraciones en portales especializados.

Sin embargo, pasar a un sistema de pago por suscripción no es algo nuevo para WhatsApp, ya que en 2010 cobraban 0.79 euros, pero existían muchas formas de evitar la facturación de la membresía. Sin embargo, en Facebook e Instagram se han intentado modelos de monetización como contenido exclusivo o suscripciones, por lo que ese podría ser el futuro de WhatsApp.