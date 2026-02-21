¡Adiós, Messenger! Meta confirma cierre de la aplicación y revela fecha: ¿qué pasará con los mensajes?

Si utilizabas Messenger, entonces hay malas noticias para ti, ya que Meta ha anunciado que, de forma oficial, cerrará el sitio web de este servicio de chat durante este año 2026, por lo que obligará a sus usuarios a recurrir a emplear otras formas para comunicarse, pero existen razones de peso para llevar a cabo esta medida tan drástica las cuales expondremos en las siguientes líneas.

Meta anuncia el cierre de Messenger.com

Lo que se ha confirmado es que la compañia también dueña de WhatsApp, por medio de su Centro de Ayuda, anunciaron que se suspenderá el servicio de mensajería en messenger.com, el mismo que dejará de funcionar desde el próximo 15 abril de 2026.

Esto deja en el aire a miles de internautas, pero no desamparados, ya que Meta confirmó que quienes solían emplear este chat tendrán que seguir sus conversaciones desde el interfaz de mensajería de la propia Facebook, es decir, que serán redirigidos de messenger.com hacia facebook.com/messages (o mensajes en español).

Sin embargo, también se podrá utilizar la aplicación para Android y iPhone de Messenger, la cual funciona sin estar vinculada a Facebook, pero si las personas utilizan esta app para comunicarse, desde Meta dicen que estos chats podrán ser continuados, exclusivamente, desde este servicio.

Ahora bien, no temas porque si usabas Messenger desde el sitio web, podrás restaurar el historial de conversaciones en cualquier plataforma haciendo uso del PIN que configuraste cuando creaste por primera vez una copia de seguridad en Messenger, restableciendo el PIN si lo olvidaste.

La aplicación de mensajería cerrará su sitio web desde abril de 2026. (Foto: Messenger)

Por qué Meta cerrará Messenger.com

Pero, esto responde a una politica de Meta la cual tiene que ver con la finalización de aplicaciones de escritorio independientes de Messenger para Windows y Mac. Ya la compañía estaba redirigiendo a sus usuarios en escritorio al web de Facebook en lugar de Messenger.com.

Sin embargo, y como era esperable, los usuarios han mostrado su rechazo; así lo recogió TechCrunch, quienes expusieron las quejas de muchos quienes no quieren volver a depender de la web de Facebook para chatear desde una computadora, ya que en la actualidad hay muchas de estas personas quiens ya no tiene activas sus cuentas de Facebook.

Esta misma fuente asegura que esto, dejando de lado las molestias de los usuarios, responde a una perspectiva comercial, pues incidirá en reducciones de costos de mantenimiento de Meta al tener menos plataformas a las cuales darles soporte.

El origen de este servicio se remonta al 2008 con la aparición de Facebook Chat, luego cambiando de nomenclatura a Messenger en 2011, en ese entonces formando parte de la red social de Mark Zuckerberg, pero fue recién en 2014 cuando esta se convirtió en una aplicación independiente para teléfonos celulares.

Breve historia de Facebook Messenger

Fue en 2020 cuando Meta lanzó Messenger com aplicación de escritorio; sin embargo, en diciembre de 2025 esta cerró quedando el sitio web, el cual seguirá el mismo destino desde abril de 2024. Más allá del tema económico, no hay motivos claros para estas acciones, ya que de acuerdo a pcmag.com este servicio se encuentra entre las cuatro aplicaciones de mensajería más utilizadas en el planeta.