- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal vs Universitario
- Osasuna vs Real Madrid
- Alianza Lima vs SESI
- Tabla Liga 1
- Cerro Porteño vs Olimpia
El iPhone 18 Pro incluirá tres cambios que enamorarán a los fans de Apple y no se trata de precios baratos
Hay noticias preocupantes sobre lo que serán los próximos iPhone 18, pero también existen otras que pueden emocionar a los fans, como las que rodean al model 18 Pro.
Llegan diversos rumores y filtraciones relacionados a lo que serán los posible iPhone 18 y hay mucha expectativa sobre el advenimiento del iPhone 18 Pro, sucesor del 17 Pro que ha dejado grandes sensaciones a los usuarios y todo apunta a que habrán mejoras que agradará a las mayorías y que hoy vamos a verlas.
PUEDES VER: El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
Qué cambios traerán los nuevos iPhone 18 Pro
Y es que nadie puede negar que el iPhone 17 Pro ha sido uno de los terminales más balanceados, cuasi perfecto, que Apple ha lanzado alguna vez, incluida la batería pese al pequeño tamaño del terminal, pero muchos aseguran que el 18 Pro podría aumentar de forma considerable.
La duración de la batería dios pasos agigantados, comparado incluso con el 16 Pro, por lo que los rumores apuntan a que el 18 Pro tendrá una batería física más grande, prolongando aún más la duración de la autonomía.
Sin embargo, estas mismas informaciones aseveran de que ello implicaría, sí o sí, aumentar el grosor de los próximos modelos Pro, entre otras cosas un aumento de silicio en las baterías de Apple para el iPhone 18 Pro, pero también para el iPhone 18 Pro Max.
Así se verían, de acuerdo a filtraciones, los próximos iPhone 18 Pro. (Foto Weibo).
Pero, además de esto, hay otras mejoras que repercutirán de forma crucial en el funcionamiento de este dispositivo que quiere mantener el favor del público, ya que Apple planean reemplazar los módems 5G de Qualcomm con su propio módem C2, ya que el C1 como el C1X, todos estos han sido buenos aliados aportando mucha eficiencia energética, por lo que el C2 hará lo mismo y mejor.
Asimismo, el procesador Apple A20 Pro recibirá mejoras en su desarrollo, pues su proceso constará de 2 nm y encapsulado WMCM, esto tendrá repercusión en una mejora significatva en la eficiencia energética.
Puede que estos cambios no sean físicos, pero lo usuarios exigentes de la gama alta lo verán reflejado en un rendimiento asombroso, capaz de exprimirlo sin descansos, así como muchas más horas gracias a estos potenciales cambios que tendrá el iPhone 18 Pro.
- 1
¿Los iPhone 18 eliminarán el USB-C? Esta es la verdad detrás de este importante cambio
- 2
El iPhone 18 Pro incluirá tres cambios que enamorarán a los fans de Apple y no se trata de precios baratos
- 3
¿Vale la pena en 2026 el Samsung S23 Ultra, el teléfono con Snapdragon 8 Gen 2, fotos de 200MP y muchas actualizaciones?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90